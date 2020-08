Se billedserie Mange veje stod onsdag under vand i Hørsholm, efter et særdeles voldsomt skybrud ramte byen. Her ses Ådalsparkvej, der for en stund stod under vand. Privatfoto

Martin om skybrud: »Der stod en stråle op af toilettet«

Hørsholm - 19. august 2020 kl. 20:17 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens mange stadig var iklædt badevinger og solcreme, åbnede himlen sig i Hørsholm, hvor der onsdag faldt så meget regn, at det næsten svarer til et tredobbelt skybrud.

Læs også: Skybruddene er vokset og rykket til Sjælland

Ifølge DMI faldt der i omegnen af 40 millimeter regn på en halv time, og det er næsten tre gange så meget, som et almindeligt skybrud, der er kendetegnet ved mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

Skybruddet betød, at mange veje pludselig stod under vand, og vandet trængte også ind i flere kældre.

Stråle op af toilettet Martin Elvar Jensen, der bor på Alsvej, er en af de uheldige borgere, der onsdag fik sig noget af en våd overraskelse.

- Jeg sad på kontoret i København og arbejdede, da jeg hørte det. Vi er ved at totalrenovere vores hus, så vi har VVS'ere gående derhjemme, fortæller Martin Elvar Jensen, inden han fortsætter:

- Jeg modtog et opkald fra min kæreste, der sagde, at jeg måske skulle ringe og tale med VVS'erne. Hun syntes, det regnede rimelig meget, men hun var heller ikke hjemme til at tjekke kælderen. Solen skinnede udenfor vinduet, så jeg tænkte, »hvor slemt kan det være«, fortæller han med et opgivende grin.

- Jeg siger til min kæreste, at de nok vil ringe, hvis der er noget, og der går fem minutter, så ringer de og siger »Martin, den er helt gal. Der står en stråle op af toilettet«. Så måtte jeg jo se at komme afsted, fortæller Martin Elvar Jensen. Da han og kæresten ankom til Hørsholm senere samme eftermiddag, var vandet allerede forsvundet igen, men det er alligevel tydeligt, at der har været op mod 30 centimeter vand i den 70 kvadratmeter store kælder.

- Nu er skadeservice i gang dernede, og der er slam og alt muligt fra kloakvandet. Det er trist, lyder det afslutningsvist fra Martin Elvar Jensen, der kan se frem til noget af en oprydning.

Ikke ude med pumperne Hos Nordsjællands Brandvæsen er man bekendt med de voldsomme mængder regnvand, der faldt i Hørsholm onsdag, men brandvæsenet har alligevel ikke været ude og pumpe vand op under broer og på de offentlige veje. Det skyldes, at der egentlig var plads til vandet i kloakkerne, men at regnvandet er kommet med en sådan intensitet, at det midlertidigt har overbelastet kloaksystemerne.

Det oplyser vagtcentralen hos Nordsjællands Brandvæsen.

