I sommerhalvåret vil der hver lørdag blive afholdt markedsdage i hovedgaden. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Marked på vej til gågade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marked på vej til gågade

Hørsholm - 07. maj 2018 kl. 05:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover skal Hørsholm Hovedgade summe af sydlandsk stemning, dufte af lækre madvarer og bugne med unikavarer hver lørdag, når der i sommerhalvåret er markedsdage. Det er Gågadeforeningen, som står bag initiativet, og det er blevet taget godt imod i Hørsholm Kommune.

- Det er et ualmindelig fint initiativ, som vi længe har ventet på og haft brug for. Det er bestemt noget, der kan være med til at skabe det liv, vi mangler, og jeg ønsker dem vind i sejlene og håber virkelig, de får succes. Det er et initiativ, som vi selvfølgelig gerne vil give tilladelse til, for vi vil gerne støtte alt det, der giver liv, stemning og atmosfære, siger Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, som har behandlet Gågadeforeningens ansøgning.

Markedsdagene skal ikke være ren loppemarked, men boder med mad, tøj og antikviteter skal bidrage til at gøre lørdagshandlen hyggeligere.

- Stemningen skal være som på et sydlandsk marked. Det bliver ikke et loppemarked, men stande med fødevarer, tøj og antikviteter, så der er en god blanding af lidt af det hele. Samtidig forsøger vi også at finde ting, som er en smule unikke, siger Katrine Boelsgaard, som er tovholder på projektet, og fortsætter:

- Idéen er, at man skal tage hele familien med og lave en udflugt ud af det. Jeg håber også, vi lykkes med at få lidt musik i gaden på markedsdagene, og ambitionen er, at der skal være en masse aktiviteter for hele familien, så lørdagshandlen bliver hyggelig.

Den første markedsdag løber af stablen den 19. maj, og det er herefter planen, at markedsdagene skal fortsætte frem til den 5. september.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.