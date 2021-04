Se billedserie Til venstre Hørsholmborger Marian Schou-Nielsen få timer efter sit fald og hjemme fra hospitalet igen. Til højre er der gået en uge. Foto: Privat/Morten Timm

Marians mareridt: Forslået og hjælpeløs efter gåtur

Der er for mange huller på vores veje, mener Hørsholmborger Marian Schou-Nielsen, der reagerer efter hun forleden var ude for en faldulykke ved mødet med et af dem

Hørsholm - 28. april 2021 kl. 07:20 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

To brækkede håndled - det ene nu opereret og sat sammen med ni skruer og en skinne - et forslået ansigt og en syet flænge i panden.

Det er, hvad en hyggelig gåtur forrige onsdag forvandlede sig til for den 68-årige Hørsholmborger Marian Schou-Nielsen.

Nu sidder hun i sin lejlighed i Opnæsgård med begge hænder i gips og er på smertestillende medicin. Alt sammen på grund af et hul i asfalten. Et hul som ikke burde være der, og som efter Marian Schou-Nielsens opfattelse er kommet for mange af i Hørsholm Kommune. Det er også, hvad hun hører fra andre borgere, efter hun selv kom galt af sted.

Kan ingenting Til daglig arbejder hun som stewardesse hos SAS og er vant til selv at klare alt og går generelt meget. Nu er hun ikke kun sygemeldt, men hjælpeløs og er afhængig af, at kommunens hjemmepleje kommer tre gange i døgnet plus en nabo er flink til at hjælpe.

"Jeg kan jo ingenting," siger den 68-årige Marian og med udsigt til, at det er situationen de næste mange uger og i stor frustration over, hvad ét enkelt hul kan gøre af skade.

Nu vil hun gerne råbe politikerne i Hørsholm op, i håb om de vil gøre noget mere for, at vores veje, cykelstier og fortove ikke er fyldt med farlige huller.

Blod og smerter Ulykken sker på Selmersvej onsdag den 14. april ved nummer 18. Hun er ude at gå en tur med sin søn og sit barnebarn Frida på ti måneder. Hun sidder i barnevognen, og de skal krydse vejen. I det Marian træder ud fra fortovet, rammer hun ned i et stort hul og falder forover.

Jeg når kun lige at tænke: Årh nej," husker Marian, før hun ligger på asfalten med blod i hele ansigtet og smerter i begge hænder efter at have forsøgt at tage fra.

"Jeg kan straks mærke, at der er noget galt. Min søn hjælper, og nogle beboere hører, at der er sket noget, og de kommer ud med tæpper og is, og en anden stopper trafikken," fortæller hun om de dramatiske minutter efter det voldsomme fald. (artiklen fortsætter under foto...)

En gåtur med sin søn og sit barnebarn på ti måneder forvandlede på et splitsekund 68-årige Marian Schou-Nielsen fra at være i fuld vigør til at blive hjælpeløs med to hænder i gips. Foto: Morten Timm

Ikke Hørsholm-standard Hun bliver liggende på jorden til ambulancen ankommer og bliver kørt på hospitalet i Hillerød. Her viser røntgenbilleder brud på begge håndled, og hun får syet flængen i panden.

På grund af travlhed på afdelingen har de ikke tid til at foretage den nødvendige operation af det højre håndled, som viser sig at være kompliceret.

Derfor får hun i første omgang 'kun ' lagt hænderne i gips og med en tid til operation ni dage senere.

"Jeg synes, at det er for dårligt, at der er sådanne huller, som ikke bliver lavet. Det er ikke standarden i Hørsholm, og det er blevet værre med årene," mener den 68-årige kvinde. (artiklen fortsætter under foto...)

Marian Schou-Nielsen efter faldet på Selmersvej og hjemme igen efter den første hospitalsbehandling. Foto: Privat

Cyklist-ulykker Fra en af de hjælpsomme borgere på Selmersvej fik hun fortalt, at en cyklist også var væltet efter at have ramt et af hullerne i vejen.

I sidste uge bragte Frederiksborg Amts Avis historien om 53-årige Mads Samsøe Jeppesen, der styrtede på sin cykel på Rungstedvej ved Ridebanen, da han ramte et stort hul på cykelstien. Det kostede ham syv brækkede ribben og en arm.

Marian Schou-Nielsen tænker også på, at der med testcenter (Aktivitetscentret Selmersbo) og skole (Hørsholm Skole) på Selmersvej er mange mennesker, der færdes dér.

"Jeg er meget taknemmelig for, at de beboere kom ud og hjalp," fortæller Marian Schou-Nielsen, der er også har ros til hjemmehjælpernee, som nu kommer hos hende.

Dog undrer hun sig over, at det først kan lade sig gøre at få gjort rent om tre ugers tid.

Marian Schou-Nielsen mener, at der er kommet for mange huller i Hørsholms veje. Foto: Morten Timm

