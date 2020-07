Karen Blixen Museet med Rungsted Havn i baggrunden. Museet er lukket i øjeblikket, men den historiske og smukke have, Rungstedlund, er stadig åben og et skønt besøg værd. Foto: Lars Sandager Ramlow

Mangrove og museumspark er oaser for kendere

Træstien blev bygget i november 2014 og indviet i april 2015. Den er anlagt igennem Elleskoven for at give offentligheden en spændende og anderledes naturoplevelse. Træstien er 280 meter lang, cirka 80 centimeter bred og bygget af lærketræ.

Bevoksningen i Elleskoven består næsten udelukkende af rød-el, som trives bedst, hvor jordbunden er vanddækket i store perioder af året. »Danmarks mangrove« kaldes denne naturtype også, og der er mange oplevelser at hente langs stien, og med en tur videre over til Sjælsølund Skov kan man nyde et flot kig over Sjælsø.