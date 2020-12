Johannes Fog trælast afslørede en fast kunde i at snyde på vægten ved ikke at oplyse alle materialer, han havde læsset på bilen. Modelfoto

Mangeårig storkunde dømt for tyveri

58-årig mand fik betinget fængsel for at stjæle fra Johannes Fog Trælast

Ifølge retsbogen er han dømt for at have stjålet diverse byggematerialer for samlet 8.731 kroner. Dommen lød på betinget fængsel i syv dage, som udløses hvis han begår noget strafbart indenfor et år.