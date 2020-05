Kort før påske efterlyste Hørsholm Kommune borgere med sundhedsfaglige og socialpædagogisk baggrund til at indgå i et Covid-19 beredskab. I alt 60 borgere har meldt sig med et bredt udsnit af kompetencer. Det vækker glæde hos borgmester Morten Slotved. Foto: Lars Sandager Ramlow

Mange borgere har tilmeldt sig kommunens beredskab

Hørsholm - 04. maj 2020 kl. 12:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er meget positivt, at så mange har meldt sig, da det styrker kommunens muligheder for at yde den nødvendige støtte og pleje til de borgere, der har brug for det i en eventuel krisesituation.

Sådan lyder det fra borgmester Morten Slotved (K), efter 60 borgere i Hørsholm har tilmeldt sig kommunens Covid-19 beredskab.

Det har endnu ikke været nødvendigt at iværksætte beredskabet, men Hørsholm Kommune ønsker at være på forkant med situationen.

I den forbindelse afholdes der to kortere kurser i maj for nogle af de frivillige kræfter, som har tilmeldt sig beredskabet. Kurset er et supplement til deltagernes faglige baggrund og skal sikre, at de kender Hørsholm Kommunes retningslinjer omkring hygiejne, så de hurtigt kan indgå i opgaveløsningen, hvis det bliver nødvendigt.

Det korte oplæringskursus er på nuværende tidspunkt kun rettet mod en lille del af de mange, som har tilmeldt sig beredskabet. Hvis situationen skulle udvikle sig og behovet for flere kræfter skulle melde sig, så vil kommunen overveje at kontakte flere af de tilmeldte omkring deltagelse i et oplæringskursus.

Ønsker man at tilslutte sig beredskabet, skal man melde sig via Hørsholm Kommunes digitale portal Borgerlab.

