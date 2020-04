Hanna Bohn Vinkel, Centerchef Center for Dagtilbud og Skole har skrevet til forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje samt forældre til børn i skole og SFO fra 0.-5. klasse samt specialskole og læseklasser.

Send til din ven. X Artiklen: Mandag den 20. april: Dagtilbud og skoler genåbner for de mindste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mandag den 20. april: Dagtilbud og skoler genåbner for de mindste

Hørsholm - 11. april 2020 kl. 06:23 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune følger nøje retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne i forhold til en kontrolleret og tryg genåbning og åbner op fra den 14. april i forskellige faser frem til den 20. april. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Der er tale om en omfattende og restriktiv vejledning, som ligger til grund for åbningen, og rammerne skal være på plads, før der åbnes. Det drejer sig f.eks. om meget konkrete anvisninger; typen og mængden af rengøring, anvendelse af sprit, rengøring af legetøj, hvordan børnene må omgås, hvor mange børn der må være i en gruppe, hvordan forældre skal aflevere om morgenen og meget, meget mere, forklarer Hanna Bohn Vinkel, Centerchef Center for Dagtilbud og Skole.

Dagtilbud og skoler vil have nødåbent for de få, som er berettiget til nødpasning og nødundervisning tirsdag 14. og onsdag 15. april. Så vil der blive åbnet lidt mere op for dem, som har behov for nødpasning og nødundervisning torsdag 16. og fredag 17. april, og endelig vil både dagtilbud og skoler have åbent fra mandag 20. april.

- For både daginstitutioner og skoler gælder det, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger vil blive fulgt. Hørsholm Kommune tager ingen chancer i den her situation. Børnene vil derfor opleve en anden hverdag, end de er vant til. Kommunens medarbejdere i dagtilbud og skoler har fuld fokus på, at hverdagen opleves som tryg og god af børnene, understreger Hørsholms borgmester Morten Slotved (K).

Brev sendt til forældre Alle forældre er informeret om genåbningen. Det skete i to forældre-breve, der blev udsendt Skærtorsdag. Her står blandt andet, hvordan børnene fremadrettet skal omgås hinanden:

- Både minister og sundhedsmyndighederne gav udtryk for, at »Børn er børn«, og det er forsvarligt, at raske børn leger med raske børn. Pædagoger må gerne trøste og skifte ble, og børnene må gerne lege med hinanden. Institutionerne vil tilrettelægge, at det bliver i mindre grupper, og at børnene holdes i grupperne, siger Hanna Bohn Vinkel.

Hun understreger i samme åndedrag:

- Hvis et barn har symptomer på sygdom - også milde symptomer - må barnet ikke komme i institutionen, og forældrene skal holde deres barn hjemme. Hvis et barn får symptomer i institutionen, vil forældrene blive ringet op, hvorefter barnet skal hentes.

I brevet til skoleforældrene i Hørsholm skriver Centerchefen for Dagtilbud og Skole mere om åbningstiderne for nødpasningen frem mod mandag den 20. april, hvor der vil ske den omtalte »kontrollerede« åbning af skolerne.

- Hvis det er muligt, vil skolerne øge skoledagen efterfølgende ved at arbejde på muligheden for at åbne SFO efter skoletid. Det afhænger af, hvor mange medarbejdere der er til rådighed, og hvordan de enkelte skoler kan håndtere kravene til gruppeinddeling af eleverne. Her har de fysiske rammer betydning - blandet andet størrelsen på klasseværelserne, forklarer Hanna Bohn Vinkel, der fortsætter:

Børn skal være mere ude - Der lægges op til at gøre brug af uderum og udearealer i langt højere grad, end skolerne gør normalt. Dette vil skolerne forberede sig på og planlægge en række aktiviteter, som kan finde sted udendørs. Vi har desværre ikke wifi-dækning udenfor, så noget undervisning skal fortsat finde sted indendørs. I løbet af ugen efter påske vil den enkelte skoleleder have et overblik over, hvordan elevernes skoledag vil blive, og skoleforældrene vil herefter høre nærmere fra deres barn eller børns skole. Der vil være særlige forhold for den enkelte skole, og alt det vil der blive orienteret om. Blandt andet hvilke indgange elever skal gå ind af, hvordan der afholdes frikvarter forskudt, brug af legestativer og meget mere. Skolerne vil desuden tale hygiejne både med medarbejdere og med eleverne, og kommunens sundhedsplejersker vil deltage i dette arbejde, forklarer centerchefen for Dagtilbud og Skole i brevet til skoleforældrene.

Alle informationer kan også findes på Hørsholm Kommunes hjemmeside.