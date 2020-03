Mandag: Hørsholm sætter fokus på hjemløse

Haarløv Johnsen har fulgt mændene et helt år, og i løbet af filmen kommer vi ind under huden på de tre venner. Filmen følger deres kamp for at få livet til at hænge sammen i et samfund, der mest af alt ignorerer dem, og hvor konstante konflikter med familie, danske autoriteter og de andre på gaden skal håndteres.