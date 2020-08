Se billedserie Tidligt tirsdag morgen oplyste Nordsjællands Politi, at en mand var blevet stukket i maven med en kniv på Udrejsecenter Sjælsmark natten til tirsdag. Senere på dagen stod det klart, at manden var blevet stukket af en anden beboer på centret, en 24-årig mand, der blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør tirsdag eftermiddag. Her valgte retten at varetægtsfængsle den 24-årige i fire uger. Foto: Kim Rasmussen

Mand varetægtsfængslet efter drabsforsøg

Hørsholm - 18. august 2020 kl. 17:55 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand er tirsdag blevet sigtet for drabsforsøg og varetægtsfængslet i fire uger, efter et knivstikkeri fandt sted på Center Sjælsmark i Hørsholm natten til tirsdag.

Politiet kunne tidligere tirsdag anholde og sigte en 24 årig-mandlig beboer fra Center Sjælsmark, der er mistænkt for natten til tirsdag at have stukket en anden beboer på centret med en kniv. Han er nu sigtet for forsøg på manddrab.

Anholdelsen fandt sted, efter en 22-årig mandlig beboer klokken 04.18 natten til tirsdag blev stukket i maven med en kniv på udrejsecentret. Manden blev efterfølgende bragt til behandling på Rigshospitalet, da hans tilstand var kritisk.

Bag lukkede døre Allerede om formiddagen kunne Nordsjællands Politi oplyse, at en 24-årig mand, også fra Center Sjælsmark, var anholdt og mistænkt for at stå bag knivstikkeriet.

Den 24-årige blev tirsdag eftermiddag klokken 15.45 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør, og her blev det besluttet at varetægtsfængsle ham i fire uger med henvisning til, at der i hvert fald var begrundet mistanke om grov vold.

- Vi har holdt grundlovsforhør, og vi har fremstillet en mand født i 1996, som er sigtet for forsøg på manddrab. Grundlovsforhøret er holdt for lukkede døre, så jeg kan ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt, siger Anklager Carina Erdogan.

Udrejsecenter Sjælsmark huser afviste asylansøgere, udviste kriminelle og personer på tålt ophold.

