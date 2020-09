Mand vækket af lommelygte og overfaldet af indbrudstyve

Klokken 05.23 natten til tirsdag blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at en beboer på Sophienbergvej var blevet vækket klokken 03.30, ved at to mænd befandt sig i beboerens hjem. De var kommet ind ved at bryde en dør op.

Beboeren vågnede, da han blev lyst i hovedet med en lommelygte, og han blev kort efter slået i ansigtet af den ene indbrudstyv.

Beboeren løb derefter ind i et tilstødende værelse for at hente noget at slå fra sig med, men de to fremmede mænd var i mellemtiden stukket af fra boligen.