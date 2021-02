De konservative gik i 2017 til valg på, at PH Park både skal udvikle byen og give et overskud til kommunekassen. Billedet er fra partiets valgbrochure i 2017. Det skriver Ugebladet Hørsholm, som tidligere har bragt nærværende billede.

»Man kunne aldrig tjene 100 millioner«

Salget af PH Park kunne aldrig give Hørsholm Kommune en indtjening på 100 millioner kroner. Det forklarer Ole Stilling, der samtidig medgiver, at administrationen ikke har været god nok til at rette misforståelser.

Mens der tidligere har lydt tale om, at PH Park skulle indbringe Hørsholm Kommune et provenu på 100 millioner kroner, fortæller direktør Ole Stilling nu, at det aldrig har kunne lade sig gøre.

- Regionen, som vi har købt grunden af, og kommunen er begge underlagt Udbudsbekendtgørelsen for køb og salg af fast ejendom, og i den der står der, at regioner og kommuner skal handle til markedspris. Så man køber grunden til markedspris og vi sælger grunden til markedspris. Der er ikke nogen, som på noget tidspunkt har kunne sige, at nu tjener vi 100 millioner ved at købe en grund til markedsprisen og sælge den til markedsprisen, fortæller han og fortsætter:

- Forudsætningen om, at man skulle tjene en masse penge på den her grund, har aldrig eksisteret. Det er muligt, at nogle har talt om, hvad grunden kunne sælges til, og der passer de 100 millioner jo meget godt, men man kan umuligt sælge noget, man har købt til markedspris, og så et par år efter tjene 100 millioner. Det kan slet ikke lade sig gøre, fortæller han.

Har regnet med provenu Selvom man ikke har kunne regne med en indtjening på 100 millioner kroner, tyder noget dog på, at visse politikere i Hørsholm har forventet et vist provenu i forbindelse med salget af grunden. Eksempelvis gik de konservative i 2017 til valg på, at PH Park både skulle udvikle byen og give et overskud til kommunekassen.

Det fremgår blandt andet af billedet fra partiets valgbrochure i 2017, som Ugebladet tidligere har bragt.

I den forbindelse fortæller Ole Stilling, at man nok skulle have været bedre til at oplyse kommunalbestyrelsens medlemmer.

- Jeg ved godt, at der har nogen været i pressen og hævde, at de har blevet givet den opfattelse, at der kunne tjenes 100 millioner, men det er selvfølgelig urealistisk på grund af de lovmæssige vilkår vi har. Jeg er selvfølgelig ked af, at vi ikke har været opmærksomme på, at nogen kunne få den opfattelse. Vi har jo et ansvar for at vejlede vores politikere. Vi kunne sikkert også have forklaret bedre, hvilke omkostninger, der er forbundet med at stille en høje krav til, hvad der skal bygges, siger han.

