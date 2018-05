Dronning Margrethe nåede trods et uheld og motorvejskø frem i tide til at træde ud på balkonen på Amalienborg med resten af den kongelige familie. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Majestæt endte i motorvejskø

Et uheld på Helsingørmotorvejen var lørdag ved at få indflydelse på den storslåede fejring af kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. På slaget 12 var det meningen, at fødselaren, kronprinsesse Mary, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent, prinsesse Josephine og dronning Margrethe skulle træde ud på balkonen på Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, hvor danskerne samles og vifter med Dannebrog, når et af kongefamiliens medlemmer fylder år. Men da dronning Margrethe lørdag formiddag var på vej fra Fredensborg Slot til Amalienborg, endte dronningen i motorvejskø på Helsingørmotorvejen, og så så planerne en overgang ud til at blive presset.