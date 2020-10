Se billedserie Magnus Ridder Olsen fra Rungsted kan glæde sig over OL-bronze i matematik. Foto: Privat

Magnus har regnet den ud: Vinder OL-bronze i matematik

Den 18-årige mand fra Rungsted har konkurreret i matematik i flere år og har en drøm om at blive professor i faget. Han er dog ærgerlig over, at undervisningen i dag er lagt for meget an på computermatematik

Hørsholm - 21. oktober 2020 kl. 17:15 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Han kalder sig selv en matematiknørd. Allerede i 3.-4. klasse på Hørsholm Skole løste han 9. klasses afgangsprøver i matematik, og i 5. klasse havde han været igennem hele fagets folkeskolepensum.

Så længe 18-årige Magnus Ridder Olsen fra Rungsted kan huske tilbage, har han interesseret sig for tal og matematiske løsninger. Godt hjulpet på vej af gode lærere, blandt andet på Rungsted private Realskole, der også fik ham med på de særlige talentcamps i matematik.

De seneste år har han dyrket matematik på konkurrenceplan, er med på det danske landshold i matematik og har kun prøvet at få 12 i faget. Forleden kulminerede det hele med en OL-bronzemedalje.

Fed oplevelse Jeg er rigtig glad for det resultat. Jeg havde ikke helt forventet det, men selvfølgelig håbet lidt på det," fortæller Magnus, der endnu ikke modtaget sin medalje fra arrangørerne i Rusland.

På grund af coronaen foregik konkurrencen virtuelt i stedet for i Skt. Petersborg.

"Det var lidt af et antiklimaks, men det overskyggede ikke, at det var en fed oplevelse at få lov til at være med," tilføjer han og var samlet med resten af matematiklandsholdet Sorø på A.P.Møller fondens videncenter.

Modsat det rigtige sports OL er der her ikke et podie med én vinder, én nummer to og tre. Placeringerne gives derimod i forhold til en opnået pointscore, og blandt de i alt 600 deltagere fra hele verden nåede Magnus op blandt de 200 bedste.

Op til OL var han blevet nummer et ved den nordiske Viking Battle-konkurrence.

Lærer fra sig Til daglig går Magnus i 3.g på Gammel Hellerup Gymnasium, som han valgte på grund en bestemt matematiklærer. Læreren Louise Graulund på talentprogrammerne havde også en stor andel i at motivere Magnus til at fordybe sig i matematikken.

Nu lærer han også selv fra sig. For udover at passe sin egen skolegang underviser han også andre af gymnasiets elever i 'ekstra matematik' om eftermiddagen.

Der er for meget computermatematik i skolen, mener Magnus Ridder Olsen. Det betyder, at man ikke altid lærer at forstå logikken og tankegangen i det. Foto: Privat

Ærgerlig undervisning Personligt ærgrer han sig over nutidens matematikundervisning.

"Jeg synes, at der gået for meget computermatematik i den, især på i gymnasiet. Man lærer ikke rigtig, hvordan man gør det. At forstå den logiske tankegang i matematik. I stedet bruger man det meste af tiden på at lære, hvordan man taster matematikken ind på computer uden at forstå. Det synes jeg er ærgerligt," siger Magnus Ridder Olsen.

"Jeg mener, at pensum skulle være mindre, så man i stedet kan lære og forstå det ordentligt. Så man kan bruge matematikken og lære at tænke og ræsonnere over det," forklarer OL-bronzevinderen videre.

Han synes selv, at det er en fed fornemmelse at kunne løse en opgave, som han har siddet med i timer. "Derfor er det ærgerligt, at så mange har matematik som hadefag. For manges vedkommende tror jeg, at skyldes uinspirerende undervisning."

Mere teori Selv om Magnus regner med at deltage ved næste års OL i matematik, vil han nok skrue ned for konkurrencedelen.

"Jeg er begyndt at interessere mig mere for teoretisk matematik som jeg gerne vil dyrke noget mere," fortæller Magnus.

Det er prestigefyldt at deltage i OL i matematik, og får man en guldmedalje, så kan man vælge et hvilket som helst universitet at studere på, fortæller Magnus. En bronze-medalje giver også gode muligheder, og efter studentereksamen til sommer er det Magnus' plan at fortsætte med at læse matematik på Københavns Universitet.

"Min drøm er at blive matematikprofessor. Jeg vil nyde at tænke i problemstillinger," slutter 18-årige Magnus Ridder Olsen, der også elsker at være i Rungsted Roklub.

