Mænd med koben blev jaget væk

Episoden opstod omkring klokken 13.00 , da en 32-årig mand fra området opdagede, at tre mænd løb fra en 96-årig kvindes lejlighed, og hun råbte til ham, at han skulle løbe efter dem.

De tre mænd løb ud til en ventende bil ført af en kvinde og forsvandt herefter fra stedet i den. En patrulje kørte til området for at lede efter gerningsmændene, men de var ikke at finde.