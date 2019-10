Tidligere har Pernille Rask mødt opbakning fra Hørsholm Kommune, hvor blandt andet Morten Slotved (K) har udtrykt sin støtte, og flere forretningsdrivende i byen. Nu er Mad med Hjertet også indstillet til en pris, der hylder gode fællesskaber. Foto: Laura Schrøder Mortensen

Send til din ven. X Artiklen: Mad med Hjertet indstillet til pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mad med Hjertet indstillet til pris

Hørsholm - 09. oktober 2019 kl. 10:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Organisationen Mad med Hjertet, der laver måltider til personer, som oplever en livskrise, er blevet indstillet til prisen »Fantastiske Fællesskaber«.

Prisen uddeles hvert år til en gruppe, projekt eller forening, som gør en ekstraordinær forskel for fællesskabet.

Det er blandt andre TV 2 Lorry, der uddeler prisen.

- Vi er stolte og taknemmelige over at være indstillet til prisen »Fantastiske Fællesskaber«. Det er en kæmpe anerkendelse af vores projekt og viser, at vi har ramt noget væsentligt i tiden og et behov for støtte og hjælp blandt mennesker i livskrise. Når man som familie er i livskrise, er det ikke maden, der er i fokus, og det er her Mad med Hjertet kommer ind og hjælper familierne, siger stifter af organisationen Pernille Rask.

Pernille Rask fortæller desuden, at projektet er kommet så godt i gang, at det ikke kun er de familier, der får leveret mad, som nyder organisationens arbejde. Også blandt de frivillige er der opstået et særligt fællesskab.

- Vores fantastiske frivillige tryller hver mandag gode, nærende måltider frem, som vi udleverer til de familier, der har tilmeldt sig på vores hjemmeside. Når vi er i køkkenet, er der altid en skøn stemning. Vi hører musik og involverer os i hinandens liv. Vi er en broget skare, der både tæller helt unge og personer over pensionsalderen. Alle giver en hånd med. Det er vidunderligt og livsbekræftende, siger hun.

Fantastiske Fællesskaber begyndte som et hyldestprojekt for Fantastiske Foreninger i 2017. Fantastiske Foreninger var tænkt som en cadeau til det, der opstår, når mennesker mødes om en fælles interesse, passion eller lyst til at forandre. Konceptet blev oprindeligt udviklet af Made By Us, TV 2 Lorry og Lokale og Anlægsfonden.

Selvom Mad med Hjertet modtager anerkendelse, er det ikke tid til at hvile på laurbærene.

Det fortæller organisationens stifter, Pernille Rask.

- Hos Mad med Hjertet har flere nye initiativer i støbeskeen, og vores næste initiativ bliver at afholde fællesspisninger for borgere, som savner socialt samvær i hverdagen, siger Pernille Rask, inden hun fortsætter:

- Alt for mange mennesker sidder alene hjemme og indtager deres måltider. Det er trist i så rigt et samfund som det danske. Vi skal turde at komme hinanden ved og række hånden ud, afslutter Pernille Rask.

Har du eller din familie brug for at modtage gratis måltider, kan man gå ind på www.mad-med-hjertet og udfylde ansøgningsskemaet.

Det er også muligt at kontakte Pernille Rask på telefon: 61 99 24 50.