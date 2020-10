Se billedserie Foreningen Mad med Hjertet, der laver mad til personer i krise, kan fejre sin 1-års fødselsdag med et nyt, spændende samarbejde. Mad med Hjertet har fået en ny samarbejdspartner i Christina Wejlemann (tv), der er direktør i Søhuset Konferencecenter. Det er foreningens stifter Pernille Rask glad for. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Mad med Hjertet fejrer fødselsdag med nyt samarbejde

Hørsholm - 07. oktober 2020

I et år har foreningen Mad med Hjertet nu leveret gratis måltider til familier, der befinder sig i midlertidig livskrise.

Foreningen har fået mange nye samarbejdspartnere, og herunder Søhuset Konferencecenter, som ligger i DTU Science Park. Konferencecentret laver mad ved flere lejligheder, og derfor var det oplagt at indlede et samarbejde med Mad med Hjertet.

Det fortæller direktør Christina Wejlemann, der tog kontakt til foreningen, efter hun så et opslag på Instagram, hvor Mad med Hjertet var nævnt.

- Jeg så, at Lisbeth Dalgaard fra Meny samarbejdede med Mad med Hjertet, og så tænkte jeg, at det var et godt lokalt engagement, som jeg gerne ville bakke op om, fortæller Christina Wejlemann, inden hun fortsætter:

- Vi har tidligere haft et overskud af mad, fordi vi har tilbudt buffeter, hvor der er tendens til madspild. Der kan også komme overskud, når vi får aflysninger på dagen, eller når der kommer færre gæster, end der er blevet booket til. I de situationer vil vi gerne give maden videre til nogen, som har brug for den, og det var i den forbindelse, at jeg kom i kontakt med Pernille Rask og Mad med Hjertet, fortæller hun med et smil.

På nuværende tidspunkt laver Mad med Hjertet aftensmad til cirka 28 personer én gang hver uge. I foreningen ser man gerne, at tallet stiger. Foto: Sofie Mathilde Rask

Siden Christina Wejlemann tog kontakt til Pernille Rask, som er stifter af foreningen Mad med Hjertet, har Søhuset Konferencecenter flere gange leveret råvarer til Mad med Hjertet.

Efter Danmark blev ramt af corona, har konferencecentret ikke lavet mad i de samme mængder, og der har derfor været færre leverancer end forventet.

Pernille Rask selv er ganske tilfreds med, at Søhuset Konferencecenter er blevet en af foreningens samarbejdspartnere.

- Jeg synes, det er fantastisk, når virksomheder involverer sig i det sociale, etiske og moralske aspekt af vores samfund. Det gør Søhuset, og så begynder tingene at gå op i en højere enhed, fortæller hun.

Stor tak til de frivillige Med et år på bagen kan foreningen bryste sig af en stor gruppe frivillige, som gerne vil gøre en forskel for mennesker i krise, og det vækker glæde hos stifter Pernille Rask.

- Vi har fået en stor, dedikeret gruppe af frivillige, som bakker op om os, og som selv har haft kriser inde på livet. Jeg oplever, at de frivillige gerne vil gøre noget godt for andre, fordi de ved, hvordan det er at opleve en krise, lyder det fra Pernille Rask, inden hun opsummerer:

- Det har været skøn rejse fra vores første madudlevering for et år siden og til nu, hvor vi tilbereder måltider til cirka 28 personer hver uge. På sigt skal vi lave måltider flere gange om ugen, og der er også behov for fællesspisning, men først skal vi have noget finansiering af projektet på plads. Vi søger fonde og legater på livet løs, men det er tidkrævende og der er mange afslag. Men det er så meningsfyldt for os alle, og lige pludselig får vi forhåbentligt den økonomiske saltvandsindsprøjtning, der skal til for at udvide konceptet til flere dage, slutter Pernille Rask.

Har man brug for at modtage gratis måltider eller lyst til at hjælpe i køkkenet, kan man kontakte Pernille Rask på telefon 6199 2450 eller via foreningens kontaktformular på hjemmesiden www.mad-med-hjertet.dk.