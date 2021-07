Fra venstre: Jacob Hoedeman, Pernille Rask, sognepræst Kirsten Weile og leder af Kokkedal Kirke Janus Mathiasen. Foto: Lisbet Juul

Mad med Hjertet deler nu overskudsvarer ud i nyt samarbejde

Foregår torsdage fra sognegården ved Kokkedal Kirke

Hørsholm - 08. juli 2021 kl. 17:07 Kontakt redaktionen

Foreningen Mad med Hjertet, der blev stiftet for to år siden, kan igen byde på nye tiltag efter at være blevet kontaktet af den lokale borger Jacob Hoedeman.

Han har tidligere boet i Oslo, hvor han stiftede organisationen 'Food Sharing', hvor konceptet er at dele overskudsvarer ud.

"Vi fik en god dialog om, hvordan vores samarbejde skulle strikkes sammen, fik kontakt med købmand Ljudmilla Thomsen fra Rema1000 i Hørsholm, der i forvejen donerer varer til os, og hun var heldigvis positiv over for ideen," fortæller stifter af Mad med Hjertet, Pernille Rask, i en pressemeddelelse.

Alle brikker faldt på plads "Vi skulle have nogle til at hente varer og uddele dem i sognegården, og med fælles indsats faldt alle brikkerne på plads, og vi udleverer derfor overskudsvarer fra sognegården i Kokkedal Kirke hver torsdag eftermiddag," fortsætter hun.

Uddelingerne annonceres i lokale Facebook-grupper i Hørsholm og Fredensborg, når varerne ankommer, og så kan alle ellers komme forbi og hente. Det er gratis, og man møder bare op.

"Vi har været i gang i fire uger nu, og det er glædeligt at se, at mennesker får gavn af varerne," fortæller Pernille Rask.

Omdrejningspunkt i foreningens arbejde er samarbejdet med Kokkedal Kirke. Her var sognepræst Kirsten Weile fra første færd med på, at foreningen kunne bruge sognegården til at tilberede måltider til familier i livskrise.

Over 4.000 måltider "Det er blevet til to års fantastisk samarbejde med Kirsten og hendes stærke team, og vi er meget taknemmelige for at vi må benytte de fine køkkenfaciliteter," fortæller Pernille Rask.

På de to år, foreningen har været i gang, har de frivillige tilberedt over 4.000 måltider mad og har i samarbejde med fire lokale supermarkeder reddet i omegnen af to ton mad fra skraldespanden.

Hvis man har lyst til at hjælpe i foreningen, kan man kontakte Pernille Rask på tlf. 6199 2450.

jesl

