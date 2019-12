Mad med Hjertet bruger de grøntsager, andre ikke vil have

I organisationen Mad Med Hjertet er man ikke bange for en krum agurk, og det er blandt andet en af grundene til, at frivillige i organisationen fortsat kan servere mad til mennesker i krise. Privatfoto

Hørsholm - 02. december 2019

I organisationen Mad Med Hjertet er man ikke bange for en krum agurk, og det er blandt andet en af grundene til, at frivillige i organisationen fortsat kan servere mad til mennesker i krise.

Mad med Hjertet er en non-profit organisation, der donerer gratis måltider til familier i Nordsjælland, der befinder sig i midlertidig livskrise.

Råvarerne aftager organisationen fra lokale købmænd, hvor frivillige hver uge henter varerne, som der efterfølgende tilberedes nærende måltider ud af.

Der er ganske ofte tale om de varer, som andre ikke gider købe.

Agurker, som er krumme, eller madvarer, der ser en lille smule anderledes ud, end kunderne er vant til, er traditionelt set sværere at sælge, men når maden ikke fejler noget, tager Mad med Hjertet gerne imod den. Skønhedsfejl er nemlig ikke noget, der generer Pernille Rask, som har startet Mad med Hjertet.

- Jeg har det svært med, hvor meget mad vi smider ud i vores samfund, fortæller Pernille Rask, inden hun fortsætter:

- Der er tale om brugbare, fine fødevarer, der smides ud på grund af små, kosmetiske fejl, men som ellers intet fejler. Kombinationen af at kunne hjælpe mennesker og reducere madspild er for mig en ansvarlig og bæredygtig tilgang til at værne om hinanden, og jeg er så privilegeret at have et fantastisk samarbejde med vores lokale købmænd, der er med til at gøre Mad med Hjertet levedygtigt, fortsætter Pernille Rask.

Hun fortæller samtidig, at hun er utrolig taknemmelig for den store støtte, organisationen har fået af både af private i lokalsamfundet men også virksomheder, der har støttet op på forskellig vis.

Politisk opbakning Blandt foreningen støtter har kommunalbestyrelsesmedlem Ann Lindhardt (V) for nylig meldt sig, da hun deltog i køkkenet hos Mad med Hjertet.

- Det er utroligt vigtigt at handle og aktivt sætte fokus på madspild, selvom mange mener, at de selv ikke smider for meget ud. En øget bevidsthed om eget madspild viser sig at skabe motivation for at ændre adfærd og rutiner. Det er fantastisk at se at vores lokale detailhandel støtter op om sådan et projekt, og går forrest når det gælder madspild. Mad med hjertet er med til at sætte fokus på bæredygtighed og madspild samtidig med at det hjælper mennesker, som er i krise, siger Ann Lindhardt, efter hun har været en tur køkkenet med foreningens frivillige. Hun fortsætter.

- Jeg har haft et livsbekræftende besøg i dag hos Mad med Hjertet med Pernille Rask i front. Det er et fantastisk lokalt initiativ, som beviser, at folkene bag dette projekt er nogle utrolige ildsjæle med et stort hjerte. Det er vigtigt, at vi som politikere er med til at sætte fokus på at være miljøbevidste og støtte gode lokale ildsjæle, lyder det afslutningsvist fra Ann Lindhardt. Tidligere har også borgmester Morten Slotved (K) erklæret sin støtte til organisationen.

Mad med Hjertet har fortsat kapacitet til at donere flere måltider, så befinder man sig i en akut livskrise, kan man gå ind på hjemmesiden www.mad-med-hjertet.dk/ og tilmelde sig.

Har du lyst til at hjælpe med at tilberede måltider eller hente og bringe mad en gang i mellem, kan man også tilmelde sig på hjemmesiden.

Man er også velkommen til at kontakte Pernille Rask på telefon 61992450 og høre om mulighederne.