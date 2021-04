Da Mad med Hjertet for nylig afholdt den årlige generalforsamling, foregik det i Coronaens ånd. Det fortæller foreningens stifter Pernille Rask. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Mad Med Hjertet endte i spansk avis

Foreningen Mad med Hjertet har afholdt generalforsamling og gjort status over et år, hvor foreningen blandt andet nåede helt ud til de spanske avislæsere.

Da foreningen Mad med Hjertet, der laver aftensmad til familier i krise, for nylig afholdt sin årlige generalforsamling, foregik det i Coronaens ånd, og foreningen mødtes derfor i en blanding af få fysiske fremmødte og virtuel deltagelse.

Formanden i foreningen, Pernille Rask, bød velkommen og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og beslutningsdygtigt ifølge foreningens vedtægter. Hun kunne samtidig berette om flere spændende udviklingsområder i foreningen, der på ugentlig basis nu tilbereder måltider til knap 30 personer.

- I løbet af det forgangne år har vi etableret flere nye samarbejder med virksomheder, der ligesom os har en ambition om at hjælpe familier i livskrise og sideløbende reducere Co2-udledning. Mad med Hjertet blev det forgangne år nomineret til - og fik tildelt - flere anerkendende priser, heriblandt »Årets Lokale Forening« og »Månedens Naturven«, der blev overrakt at skuespiller Sofie Kahlke Lassen, fortæller stifter og formand Pernille Rask.

Den udenlandske presse nåede også at få øje på danskernes fokus på madspild. I den forbindelse blev der lavet en artikel om Mad med Hjertet, der blev distribueret til både den engelske- og spanske presse.

- Artiklen blev blandt andet publiceret i den spanske avis, El Pais, der med deres læserskare på flere millioner var med til atter at sætte Danmark på klimalandkortet, fortæller Pernille Rask.

Sidste nye tiltag hos Mad med Hjertet er et samarbejde med ildsjæl og stifter af »Food Sharing« i Norge, Jacob Hoedeman. Sammen med Jacobs team af frivillige udvider Mad med Hjertet med en ekstra dag i sognegården i Kokkedal Kirke, hvor foreningen til en start vil udlevere råvarer til foreningens eksisterende måltidsaftagere.

Organisationen er i fuld gang med at indgå flere aftaler med supermarkeder om at aftage råvarer, og på den måde vil man fremover kunne tilbyde råvarer til flere familier i Hørsholm og Fredensborg kommune, oplyser foreningen. Alle foreningens bestyrelsesposter blev genbesat med de tidligere repræsentanter på posterne.

Har man brug for at modtage måltider eller ønske om at være frivillig eller støtte organisationen på anden vis kan man kontakte Pernille på pernilleraskmadmedhjertet@gmail.com eller telefon 61992450.