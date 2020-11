Rungsted måtte tage hjem fra Herning med et 2-3 nederlag i overtid. Foto: Mads Hussing

Målmanden forhindrede det værste

Rungsted Seier Capital tabte for en sjælden gangs skyld i denne ellers hidtil succesrige sæson. 2-3 blev det i Herning efter overtid.

Og i sidste ende kunne holdkammeraterne give keeper Christopher Nihlstorp klap på skulderen, for med 44 redninger var han i høj grad med til at holde Rungsted inde i kampen.

Et powerplay endte dog med, at Rungsted kom foran med i anden periode, da Morten Jensen sendte et skud mellem venner og fjender. 1-0 til Rungsted, en smule ufortjent på dette tidspunkt.