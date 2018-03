MOMO stadig interesseret i boligplanerne i Rungsted

Hørsholm Kommune og konsortiet MOMO har i længere tid arbejdet sammen om muligheden for at realisere projektet »Senior Service Boliger« på Vestre Stationsvej 12, m.fl. i Rungsted Kyst. Ifølge en pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune er der tale om en ny boligform, der skal imødekomme den stærkt voksende generation af borgere, der ønsker at flytte i en mindre bolig af høj kvalitet, med god lokation og service. En boligform hvor der er rig mulighed for at leve en aktiv og social dagligdag med ligesindede.

- Målet er at skabe de ultimative rammer for at kunne leve et aktivt, socialt og meningsfyldt seniorliv. For os er det en enestående mulighed for at komme med vores bud på en moderne boligform til en voldsomt voksende befolkningsgruppes behov og ønsker om et aktivt liv i en kvalitetsbolig. Med erfaringer fra vores projekter i over 35 lande, benytter vi os af den viden vi har samlet og kan derfor udvikle en ejendom, der i harmoni med naturen og byen omkring Rungsted Station. Projektet kommer til at sætte en ny standard for, hvordan det ultimative seniorliv kan leves, siger David Zahle, partner i Bjarke Ingels Group (BIG) i Frederiksborg Amts Avis torsdag.