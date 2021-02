Mandag åbnede Hørsholm Kommune for færdsel på slotssøen. Sidst det skete var i 2012. I dag er den ryddet for sne, og i morgen kan der komme lys over is.

Lyset tændes over slotssøen

De muligheder Kong Vinter skaber til os skal udnyttes i fulde drag, og nu Hørsholm Kommune gør en hurtig indsats for at give de bedste skøjtebetingelser på slotssøens is, der i mandags blev målt 14 cm tyk og åbnet for færdsel.

Pengene skal findes

I dag har medarbejdere fra Hørsholm Materielgård været forbi og fejet det meste af sneen væk fra isen - og forhåbentlig kastes der lys over isen fra torsdag aften.

Det oplyser Rune Munch Christensen, leder af Vej og Park i Hørsholm Kommune, som er i færd med at finde de nødvendige penge i budgettet, så isen også kan bruges efter mørkets frembrud.

Det koster i omegnen af et par tusind kroner i døgnet.

"Vi satser på at få sat lys op - og vi håber, at det sker fra torsdag," siger Rune Munch Christensen.