Luksusbiler brændt af: Politiet tavs om mystisk brand i garage

Her opdagede en forbipasserende klokken 23.38, at der var brand i garagen og slog alarm. Et antal biler i luksusklassen og af mærkerne Mercedes og Audi er enten ødelagt af brandskader eller har fået svære sodskader. Det sidste gælder også for fire Harley Davidson-motorcykler, som var ved at blive bugseret op på et fejeblad, da Ugebladet kom forbi brandstedet. Det samme var tilfældet for to Mercedes personbiler, som havde fået så omfattende brandskader, at de sandsynligvis er totalskadet.