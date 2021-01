Færre coronatest viser nu et positivt resultat i Hørsholm.

Lokalt fald i corona-smitten

Hørsholm kan for første gang i flere uger registrere færre corona-smittede borgere

I Hørsholm er der henover nytåret noteret et fald i smitten. Hvor der mandagen før jul blev noteret 93 personer bekræftede smittede med covid-19 indenfor de seneste syv dage, var det aktuelle tal nu faldet til 64 smittede i går mandag og til 59 smittede i dag.

Ifølge Statens Serum Institut giver det incidenstal på 258,1 (smittede pr. 100.000 indb.) og fra i dag tirsdag 237,9. Et fald fra 375.

Siden 27. januar 2020 er der ifølge SSI registreret i alt 712 smittede borgere i Hørsholm. Det giver et incidenstal for perioden på 2.871. Her ligger Ishøj i top med 7.398 og Ærø i bund med 452,3.