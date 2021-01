Lokalt coronacenter tilbyder antistof-test

I det private testcenter CAPABioTech har du siden november kunne betale dig til en lyntest for covid-19. Som et helt nyt tilbud kan du nu få dig en corona antistof-test i klinikken på Bolbrovej 95, Rungsted Kyst.

Den test vil give svar på om du har antistoffer for covid-19 i kroppen og dermed har haft sygdommen, oplyser sygeplejerske og testcenter-direktør Susie Wordenskjold Andreasen.