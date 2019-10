Mandag vedtog kommunalbestyrelsen i Hørsholm Lokalplan 170 for det omdiskuterede byggeprojekt PH Park. Med godkendelsen baner kommunalbestyrelsen vejen for, at byggeriet kan gå i gang. Illustration: Duck Consult sammen med Rodam Arkitektur og Lars Krog Hansens Tegnestue

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplan for PH Park blev vedtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplan for PH Park blev vedtaget

Hørsholm - 29. oktober 2019 kl. 14:00 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag vedtog kommunalbestyrelsen i Hørsholm Lokalplan 170 for det omdiskuterede byggeprojekt PH Park. Med godkendelsen baner kommunalbestyrelsen vejen for, at byggeriet kan gå i gang.

Læs også: Naboer har allerede klaget over ny lokalplan

Køb af Hospitalsgrunden i 2015, visionsformulering, parallelopdrag, navngivning af grunden, udviklingsplan, borgerinddragelse, udbud, forlængelse af høringsperiode, nabouenigheder, borgermøder og lokalplans-slagsmål i budgetforhandlingerne.

Det har krævet et omstændigt arbejde at bane vejen for, at maskinerne for alvor kan komme i jorden og påbegynde prestigebyggeriet PH Park.

Nu er skridtene taget, oplyser Hørsholm Kommune.

Mandag den 28. oktober 2019 vedtog kommunalbestyrelsen nemlig Lokalplan 170 for Boligområde PH Park.

- Jeg er glad på hele byens vegne. Udover at Hørsholm får endnu et lækkert og attraktivt boligområde, vil PH Park være med til sikre byens udvikling idet vi - med PH Park som løftestang - får flere borgere til byen. Borgere, som kan være med til at bidrage til byens liv og økonomi, så Hørsholm også i fremtiden er en levende og interessant by, fortæller borgmester Morten Slotved (K) i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Af pressemeddelelsen fremgår det ligeledes, at »Hørsholm Kommune er generelt karakteriseret ved at have boligområder af høj arkitektonisk kvalitet, og PH Park bliver ingen undtagelse. Ambitionsniveauet har været højt fra starten hos Kommunalbestyrelsen, og boligområdet bliver et kvalitetsbyggeri med fokus på fællesskaber, moderne boformer for alle generationer og familietyper, og en dagligdag med naturen helt tæt på, idet boligerne kommer til at ligge midt i en søpark«.

Af Pressemeddelelsen fremgår det yderligere, at Lokalplan 170 er blevet ændret i forhold til det oprindelige forslag, da kommunen har lyttet til bekymringer fra byggeriets kommende naboer, som har været fremme i løbet af den forlængede høringsperiode, hvor der både er forfattet omstændige høringssvar og afholdt et nabomøde, hvor politikerne var inviteret.

Således skrives det, at »Lokalplanen blev vedtaget med en række ændringer i forhold til det oprindelige lokalplansforslag, der har været i høring henover sommeren. Naboer til PH Park har blandt andet tilkendegivet modstand mod byggeriets højde, og den modstand har Kommunalbestyrelsen lyttet til, og blandt andet tilrettet lokalplanen, med en række ændringer af højder herunder nedsat etagehøjden fra 6 til 5 etager for punkthus i parcel 4, der er placeret på hjørnet af Usserød Kongevej og Højmosen. Og endvidere nedsat højden på rækkehuse placeret mod Bolbrovej i Parcel 1 og 3 fra 3 til 2 etager«.

Med Lokalplan 170 vedtaget er det næste skridt i projektet ifølge planen, at de to bygherre arbejder videre med de to projekter med henblik på at sætte lejligheder til salg.

De første boliger forventes at stå indflytningsklar i 2022.

relaterede artikler

Krav om PH Park sender tre partier ud af budgetforhandlinger 11. oktober 2019 kl. 12:26