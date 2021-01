Tegning i Hørsholm Lokalarkiv af en aldrig opført Usserød Kirke. Det er svært at påstå, at vi gik glip at noget særligt. Foto: Picasa

Lokalhistorisk: Det usædvanlige sogn, der kun eksisterede i ni år

Uden egen kirke og kirkegård, men dog med egen sognepræst, fortæller Jens Erik Christiansen her historien om Usserød Sogn

Hørsholm - 31. januar 2021 kl. 07:09 Af Jens Erik Christiansen, Nivå Kontakt redaktionen

At Usserød engang har udgjort et selvstændigt sogn, er sikkert ukendt for mange.

Det var et temmelig usædvanligt sogn, da det kun eksisterede i knap ni år og ikke som normalt havde egen kirke og kirkegård, men dog egen sognepræst. Victor Juul Petersen, hed han.

For langt til sognekirkerne Baggrunden for oprettelsen og nedlæggelsen af sognet skal kort opregnes her:

Det meste af Usserød lå fra gammel tid i Birkerød Kommune og Sogn.

Grænsen til Hørsholm Kommune og Sogn fulgte over et længere stykke Ørbæksvej. Området vest og nord for Blovstrødvej lå i Blovstrød Kommune og Sogn.

Det betød blandt andet, at beboerne havde langt til deres sognekirker i Birkerød og Høsterkøb eller i Blovstrød.

Særordning for ansatte De ansatte ved Den militære Klædefabrik havde dog tidligere opnået en særordning, så de kunne benytte Hørsholm Kirke til deres kirkelige handlinger.

I 1920 nedsatte beboerne i Usserød et udvalg, der skulle arbejde for, at byen blev et selvstændigt sogn eller eventuelt annekssogn til Hørsholm.

Det var svært, for Kirkeministeriet var af den opfattelse, at sognet nødvendigvis måtte have egen kirke og kirkegård, før det kunne oprettes. Men hvordan rejse penge til det?

Fri brugsret af Hørsholm Kirke I januar 1929 lysnede det, idet menighedsrådet i Hørsholm gav et nyt sogn ret til frit at kunne anvende Hørsholm Kirke og Kirkegård, indtil man i Usserød havde fået bygget egen kirke og anlagt en kirkegård.

Dette accepterede Kirkeministeriet, og fra 1. maj 1929 var Usserød Sogn en kendsgerning. I sognet indgik desuden nogle mindre områder af Karlebo Sogn. Kommunegrænserne blev der ikke ændret på.

Forslag om selvstændig kommune Kort tid efter kom der forslag om, at Usserød også blev en selvstændig kommune. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå. I stedet blev der arbejdet for, at Usserød blev indlemmet i Hørsholm Kommune.

Ved en folkeafstemning i 1936 var der flertal for en sådan løsning, der trådte i kraft fra 1. april 1938.

Samtidig besluttede Kirkeministeriet at nedlægge Usserød Sogn og fra samme dato lægge det sammen med Hørsholm Sogn. De mindre områder fra Karlebo Sogn gik tilbage til modersognet.

Usserød Sogns kirkebøger kan ses på Rigsarkivets hjemmeside.

