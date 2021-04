Lokale svømmere på vej til EM

Hørsholm Svømmeforening har noget at være glade over. De har nemlig fået nogle af deres svømmere med til EM. Det skete, da der var Danish Open langbane fra 17. til 25. april.

Det er klubbens to landsholdsvømmmere - Tobias Bjerg og Mathias Rysgaard - der har sikret sig EM-billetter. Det lykkedes Tobias at klare EM-kravet i 50 og 100 meter bryst. Selvom Mathias blev vinder af Danish Open i 50 fri, landede han lige udenfor sit store mål nemlig at klare EM-kravet. Efter stævnet blev Mathias dog udtaget til EM i 4x100 meter fri mix og 4x100 meter holdmedley mix.