Lokal politiker hjælper irsk team med at vinde DM

LAs Jakob Nybo hoppede til, da den irske båd Mojo manglende en fjerdemand

Hørsholm - 05. juli 2021 kl. 17:16 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det var et stærkt internationalt felt med 22 sports sejlbåde af typen J80 (altså ens både på 8 meter), der torsdag den 1. og fredag 2. juli var linet op ud for Rungsted Havn, hvor lokale Rungsted Sejlklub var værter for de åbne danske mesterskaber.

Der var hold fra både Danmark, USA, Spanien, Holland, Frankrig, Belgien og Irland.

Stævnet blev vundet af den irske båd Mojo, som dog havde fået et dansk islæt, da de lånte den lokale byrådspolitiker fra Liberal Alliance, Jakob Nybo fra Rungsted Sejlklub, fordi deres faste 4. mand/gast ikke kunne deltage i stævnet.

"Herligt at en lokal sejler hjælper og stiller sig tilrådighed med alt fra assistance med kran til søsætning af båden, indcheckning, hvor er tingene m.m. og så sejler med til stævnet. Fantastisk som Jakob bare glider ind på et sammensejlet team og at sprog overhoved ikke er noget problem," sagde den irske skipper Patrick O'Neill efter sejren.

Første sejlersejr For 52-årige Jakob Nybo, der har sejlet siden 2002 og de sidste år mere intenst, er det første gang, han vinder en konkurrence på vandet.

"Det var super fedt at vinde, men jo slet ikke noget, jeg havde sat næsen op efter, da jeg tilbød at hjælpe dem," fortæller Jakob Nybo til Ugebladet.

Han skulle ellers have arbejdet og holdt lidt fri, da han på DM-stævnets Facebook-side læste, at den irske båd manglende en mand og meldte sig.

"Det er ikke unormalt i sejlsport, at man låner en gast, og jeg tænkte bare på det som en oplevelse og for hjælpe holdet, der var kommet hertil og nu havde brug for en ekstra mand," siger Jakob Nybo, der altså nu kan kalde sig åben DM-vinder i J80-klassen. (artiklen fortsætter under foto...)

Det irske Mojo vinderteam, fra venstre Shane, Ryan, skipper Patrick og LAs byrådsmedlem Jakob Nybo, der tilbød at hjælpe, da de stod uden fjerdemanden. Pressefoto

Kom for sent Irske Mojo med Jakob Nybo fik ellers en dårlig start på stævnet, da de kom for sent til første sejlads, da havnen kran ikke lige virkede. Forsinkelsen måtte de indkasserede 25 straffepoint for, men den sejlads kunne de ifølge reglerne heldigvis trække fra i det samlede regnskab.

Første dag var der god vind med op til 9 meter i sekundet, og der blev sejlet virkelig hurtigt med op til 15 knob fuld planende. Anden dag var der mindre vind, og der var til tider helt stille.

Hos den vindende irske båd var det med intens fintrimning og optimering af vægtfordeling.

"Vi sejlede meget stabilt og vandt overbevisende med én første plads, tre anden pladser, to tredje pladser og en femteplads," oplyser Mojo-skipperen.

Viser klubbens styrke Tredjebedste danske båd blev i øvrigt 'Grillen' med Michael Weber som skipper, sønnen Andreas Weber, Nicolai Møller-Andersen, Christina Refn og Morten Steen - alle Rungsted Sejlklub. Båden blev samlet nummer 7.

"Rungsted Sejlklub er for såvel bredde og nybegyndere som elite, og dette stævne viser klubbens styrke. Vor største begrænsning er desværre mangel på klubhus, men det håber vi bliver bevilget ved de kommende budgetforhandlinger i efteråret," udtaler Nicolai Møller-Andersen, som også er formand for Rungsted Sejlklub.

De danske mestre i J80.

