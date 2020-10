Lokal optiker advarer forældre: Halloween-udklædning kan skade synet

Pas på med at købe farvede kontaktlinser online til dine børn, når man skal sætte prikken over i'et på halloween-udklædningen.

Sådan lyder advarslen fra chefoptiker Conni Boysen fra Louis Nielsen i Hørsholm forud for den store gyserfest.

"Flere og flere webshops sælger nemlig farvede linser med forskellige figurer og mønstre - og de gør det uden instruktion. Men der er risiko for infektioner og endda øjenskader, hvis man køber kontaktlinserne online og ikke får en medfølgende instruktion," siger chefoptikeren i en pressemeddelelse.

"Vi vil på det kraftigste advare om at købe halloween-linser online uden instruktion, fastslår Connie Boyesen og Pernille Lindhardt Steiness.

"De er ofte af dårlig kvalitet og kan i værste fald give varige øjenskader, hvis de ikke håndteres rigtigt," tilføjer de og udtrykker bekymring for den nye udklædningstrend.

"Korrekt brug af kontaktlinser kræver, at en optiker har undersøgt øjnene og sikret sig, at øjnene er egnede til brug af kontaktlinser. Men det sker ikke i de tilfælde, hvor man køber sine kontaktlinser online, fortæller Pernille Lindhardt Steiness og fortsætter:

"Det er ofte unge mennesker, der køber kontaktlinserne, og dermed risikerer de at få skader på øjnene for livet, fordi de ikke er blevet instrueret i at håndtere linserne".