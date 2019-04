Lokal kunstner på vej mod internationalt gennembrud

Hos Artered Gallery får Christina Julsgaards værker muligheden for at blive repræsenteret og synliggjort for et stort internationalt publikum - og det er lige præcis det, Christina har drømt om i årevis:

- Mine bønner er blevet hørt, og jeg er super taknemmelig, begejstret og spændt over, at Artered Gallery har valgt at tage min kunst med på »tour« ud til kunstmesser i den store verden. Særligt New York har længe stået øverst på min ønskeliste, men det er bare et ekstremt svært marked at komme ind på, så jeg er bare vildt glad for, at den dør er blevet åbnet for mig nu, fortæller Christina Julsgaard.