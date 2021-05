Den floorballklub i Danmark med den største ungdomsafdeling er lige nu Rungsted-Hørsholm Floorball Klub, har DIF netop opgjort. Foto: Pri

Send til din ven. X Artiklen: Lokal klub til tops: Vi har landets største ungdomsafdeling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal klub til tops: Vi har landets største ungdomsafdeling

Med 198 medlemmer i aldersgruppen 0 til 18 år topper Rungsted-Hørsholm Floorball Klub lige nu DIFs liste over floorballklubber med flest unge

Hørsholm - 03. maj 2021 kl. 17:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Rungsted-Hørsholm Floorball Klub har i flere år forstået at tiltrække nye og unge spillere, og nu kan de for første gang i klubbens 25 års historie bryste sig af være den floorballklub i Danmark, der den største ungdomsafdeling fra 0-18 år.

Det viser de seneste officielle tal fra DIF fra april.

Den lokale floorballklub har lige nu 198 medlemmer i den unge alderskategori. Samlet set er der nu mere en 320 medlemmer i Rungsted-Hørsholm Floorball Klub, hvilket gør dem til den næststørste i Danmark kun overgået af Copenhagen FK.

"Vi er oprigtig glade for, at det på mange måder er lykkedes os at lave aktiviteter, hvor vi kan fastholde medlemmer og tiltrække nye medlemmer under covid-19, og i takt med forårets kommende, så har vi fået et stigende antal henvendelser fra forældre, som har børn, der gerne vil prøve floorball, hvilket vi er utrolig glade for," oplyser Michael Transel fra klubbens bestyrelsen i en pressemeddelelse.

FAKTA Top 10 af floorballklubbers ungdomsafdelinger i Danmark (drenge og piger)

1. Rungsted-Hørsholm Floorball Klub 198

2. Frederikshavn Blackhawks 195

3. Vanløse Floorball 153

4. Benløse Idrætsforening 146

5. Copenhagen Floorball Club 143

6. Hvidovre Attack Floorball Club 139

7. Brønderslev Floorball Club 116

8. Helsingør Floorball Team 112

9. SEIF Tornados 102

10. Idrætsklubben Skanderborg Real 96 1. Rungsted-Hørsholm Floorball Klub 1982. Frederikshavn Blackhawks 1953. Vanløse Floorball 1534. Benløse Idrætsforening 1465. Copenhagen Floorball Club 1436. Hvidovre Attack Floorball Club 1397. Brønderslev Floorball Club 1168. Helsingør Floorball Team 1129. SEIF Tornados 10210. Idrætsklubben Skanderborg Real 96 Aktiviteter udendørs Det er netop klubbens mange aktiviteter under corona'en, der er en medvirkende årsag til, at klubben har fastholdt sine medlemmer.

Selvom der i en lang periode ikke har været muligt at spille floorball indendørs, er de rykket udendørs i Idrætsparken og har fortsat kunne spille.

"Faktisk har vi oplevet en fremgang i medlemmer, og hver uge kommer der flere nye til," oplyser Michael Transel.

Selvom de med genåbningen har rykket ungdomsspillerne tilbage i hallen igen, bibeholder de udendørsbanen hen over sommeren, da det giver liv og mange af de unge gerne vil spille mindre turneringer udenfor bare at have det sjovt med vennerne.

"Vi har behov for, at vi strækker os langt for de unge, så de kommer tilbage til sport og finder både nye og gamle venner igen," siger Michael Transel videre og tilføjer, at det eneste, det kræver at spille floorball er shorts, t-shirts (lidt varmere tøj hvis det er ude), mens klubben udlåner stave.

Forlænger sæsonen Rungsted-Hørsholm Floorball Klub har valgt at forlænge sæsonen frem til sommerferien, så drenge/piger, som gerne vil prøve floorballsporten kan gøre det gratis resten af foråret.

Gå ind på klubbens hjemmeside og tilmeld jer www.rungstedhorsholmfloorball.dk