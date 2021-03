Se billedserie Ernærings- og ergoterapeut Anne van der Merwede har boet 30 år i Hørsholm og nu forfatter til to sundhedsbøger. Hun ved, at selv små forandringer kan skabe store resultater og betyde god energi, bedre søvn og koncentration og mere livskraft. Pressefoto

Lokal ernæringsterapeut i ny bog: Sådan får du en sund kvindekrop

I en ny bog sætter ernæringsterapeut Anne van der Merwede fra Hørsholm fokus på, hvordan det hele menneskes sundhed handler om kost og livsstil i samspil mellem krop, sind og ånd

Hørsholm - 07. marts 2021 kl. 05:43 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Alle kender det velkendte slogan "du er, hvad du spiser". I sin nye bog "Den sunde kvindekrop" retter den lokale ernæringsterapeut Anne van der Merwede et holistisk fokus sundhed, kost og livsstil.

"Jeg har skrevet bogen til kvinder, der ønsker at leve et aktivt liv med et godt helbred. Indgangsvinklen er grundlæggende det hele menneske med sundhed, kost og livsstil i samspil mellem krop, sind og ånd," oplyser 66-årige Anne van der Merwede fra Hørsholm.

Ingen kur eller diæt I bogen bringer den 66-årige forfatter fra Hørsholm flere end 80 opskrifter med tilhørende gode tips. Opskrifterne er overvejende vegetariske eller veganske og uden gluten, mælk og hvidt sukker.

"Maden er farvestrålende og næringsrig, den appellerer til sanserne og er oven i købet nem at lave i en travl hverdag," lover den lokale ernærings- og ergoterapeut, der i over 20 år har skrevet for Dalgaard Supermarked om ernæring.

"Og der er ikke tale om en specifik diæt eller kur," forsikrer hun.

Bredere sundhedsbegreb Med bogen vil Anne van der Merwede i stedet guide læseren, via enkle ændringer, til at få en velfungerende krop - både når det kommer til fordøjelse, immunforsvar, energiniveau, søvn, knoglerne, huden, den hormonelle balance og sikre en hjerne i topform.

Hun mener derfor, at der er brug for en bog, der se bredere på sundheds-begrebet.

"Vi taler ikke kun om den fysiske sundhed med kost og motion. I dag har vi et bredere syn - ikke kun på sundhed, men også den mentale og ja, sågar spirituelle sundhed," siger Anne van der Merwede.

Alt påvirker Hun fortsætter:

"Med 20 års erfaring indenfor sundhed og sygdom kan jeg virkeligt se, hvordan andre faktorer end kost og motion spiller ind. Søvn, stress og bekymringer påvirker kroppens immunforsvar, ligesom naturligvis også kost og motion gør. Og der er næring i mange andre ting end maden, fx i meditation, yoga, musik og gode oplevelser. Alt påvirker vores velbefindende."

Det bedste for vores krop I dag har de fleste - både kvinder og mænd - samtidig gode forudsætninger for at kunne gøre det bedste for vores krop.

"Vi ved langt mere om, hvordan kroppen fungerer, hvad vi skal undgå, og hvad vi skal have mere af, end vi gjorde for bare få år siden. Men der er stadig masser af nuancer og viden, som det er godt for os at have med i værktøjskassen," mener Hørsholmforfatteren, der i 2014 udgav bogen "En sund kvindekrop uden brystkræft" og gennem uddannelse som ernæringsterapeut og ergoterapeut har speciale i kvindekroppen og kvinders helbredsproblemer.

Hvad skaber balance, energi og glæde? Hvad nærer krop og sind? Hvad stjæler vores energi? Det er nogle af de emner, som Anne van der Merwede fra Hørsholm, tager fat på i sin nye bog "En sund kvindekrop". Pressefoto

