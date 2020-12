Louise Hartmann og Mira Trolle, Nybolig Holte & Hørsholm tilbyder nu produktet Nybolig Match med mere rådgivning end blot at sælge folks bolig. Pressefoto Foto: Fotograf Kennet Islandi Havgaard

Lokal ejendomsmægler vil hjælpe fra første flytte-tanke

Nybolig Holte & Hørsholm tilbyder med nyt koncept at hjælpe kunder med hele processen at finde en ny bolig

Hørsholm - 07. december 2020 kl. 08:15 Kontakt redaktionen

Hvis man har svært ved at finde ud af præcis, hvilken bolig der vil bedst og ikke har tiden til at lede efter den, er der hjælp nu af hente hos den lokale Nybolig-mægler.

Hos Nybolig Trolle & Hartmann tilbyder de nemlig at hjælpe kunderne med hele processen fra tanken melder sig om at flytte, til man får nøglerne til den nye bolig.

Kundernes behov "Som ejendomsmæglere har vi i årevis fokuseret ret ensidigt på at sælge folks boliger, hvor vi i mindre grad har sat os ind i kundernes behov i et større perspektiv. Og det gælder især, når de første tanker melder sig om at flytte. Her kan vi med vores erfaring være til stor hjælp, både med at kredse behovene ind, finde den nye bolig, forhandle pris og hjælpe med alt det juridiske," siger indehaver af Nybolig Holte & Hørsholm Mira Trolle i en pressemeddelelse fra Nybolig.

Nybolig lancerer nu et nyt koncept, hvor man som kunde kan få hjælp allerede, når de indledende flyttetanker melder sig.

En række Nybolig-forretninger landet over har testet produktet over det seneste år på et udvalg af kunder, og responsen har været ret positiv, skriver Nybolig i pressemeddelelsen.

Behov for mere rådgivning "Vi har valgt at kalde produktet Nybolig Match, fordi vi matcher kunderne op med den mest ideelle bolig på markedet. Der er et dybt behov for mere rådgivning, der går ud over blot at sælge folks bolig. Især lige nu, hvor det at sælge en bolig mange steder går forbavsende hurtigt," siger Mira Trolle.

Hvis man vil høre mere om det nye rådgivningstilbud, anbefaler de hos Nybolig Trolle & Hartmann, at man kigger forbi forretningen eller ringer for en uforpligtende snak.

