Det tidlige SFO-tilbud, også kaldet Mini-SFO, som normalt foregår på skolerne fra den 1. maj til skolestart, finder i år sted i børnehaverne og Rungstedspejderne har i den forbindelse stillet deres hytte til rådighed for kommende skolebørn fra Børnegården Alsvej. Det vækker glæde hos formand for Børne- og Skoleudvalget, Niels Lundshøj (A). Foto: Allan Nørregaard

Løsning: Kommende skolebørn låner spejderhytte

- Vi står i en tid, hvor alt er anderledes, end det plejer, og vi hele tiden må tænke i nye løsninger. Derfor er vi også utroligt glade for samarbejdet med Rungstedspejderne, som har slået dørene op for lån af hytten til de kommende skolebørn, siger han.

- Det giver god mening for os, at Børnegården Alsvej kan bruge hytten i en periode, hvor foreningsaktiviteterne er mere begrænsede. Vi er glade for at kunne bidrage på den måde, siger hun.

- Her er der god plads til børnene, som får en hverdag med masser af udeliv og naturoplevelser. Samtidig er de nye rammer med til at give børnene en god og tryg overgangsperiode, indtil de skal starte i skole efter sommerferien, siger hun.

I år har Børne- og Skoleudvalget besluttet at udskyde den tidlige overgang fra børnehave til skole til 1. august 2020. Beslutningen er truffet for at have plads og medarbejdere nok i skolerne til genåbningen for eleverne. Det tidlige SFO-tilbud, som normalt foregår på skolerne, finder i år sted i rammerne af børnehaven indtil 1. august.