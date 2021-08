Se billedserie Peter Malte Nielsen har i fem år klaget over, at det varme vand i Strandbjerg-boligerne har for lav en temperatur og dermed udgør en stor legionella-risiko. I november blev hans kræftsyge kone alvorlig syg af legionellabakterier. Foto: Morten TImm Foto: Morten Timm

Livsfarlig legionella plager beboere på femte år

Varmtvandssystemet i Strandbjerg-boligerne i Hørsholm er en legionella-bombe. Beboere har forgæves gjort opmærksom på sundhedsrisikoen, og nu har en beboer været ramt og alvorligt syg

Hørsholm - 04. august 2021 kl. 07:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Beboerne i de 36 lejligheder på Strandbjerg ved Rungsted Strandvej har i de sidste fem år måtte leve med risikoen for de dødsensfarlige legionella-bakterier.

I november blev Peter Malte Nielsens hustru Kirsten Pettersson inficeret og alvorligt syg med legionella. I forvejen er hun kræftpatient og svækket. Hun var sengeliggende i længere tid og kunne ingenting, inden hun med en kraftig antibiotikabehandling fik slået infektionen ned.

På trods af opråb og mange henvendelser til ejendommens administrationsselskab DEAS er Peter Malte Nielsen ked af, at det er kommet så langt ud.

"Vi gjorde første gang opmærksom på problemerne overfor DEAS i april 2016, men vi føler, at vi er løbet panden mod en mur, hvor de ting, der er blevet gjort, ikke har virket," fortæller han til Ugebladet.

Hård kamp For lave temperaturer i ejendommens varmtvandssystem har skabt grobund for de livstruende bakterier, der kan udløse den dødelige legionærsyge.

Han er forundret over, at det heller ikke har været muligt at få oplyst legionella-testresultater, som løbende er blevet taget i ejendommen. Tal, som de har efterlyst fra Rigshospitalet, hvor hans kone har været behandlet.

Gennem flere perioder har de slet ikke kunne tage brusebad, fordi det varme vand var under 30 grader. Peter Malte Nielsen har sågar målt det til kun 22 grader.

"Det har været en hård kamp og meget op ad bakke med kolde bade. Vi har heller ikke kunne skylle af i køkkenet og har måtte koge vand ved siden af eller bruge opvaskemaskine til det hele," uddyber Peter Malte Nielsen.

Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter.

Symptomerne er oftest høj feber, forvirring, hoste, åndenød og smerter i brystet. Sygdommen behandles med antibiotika, men har alligevel en dødelighed på 5-15 procent.

Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (en såkaldt aerosol), der er forurenet med legionella. Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

For at undgå vækst af legionella i vandsystemer i boliger er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, og at det varme vand i hele systemet mindst er 50 °C.

Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder.

I Danmark er der siden 2017 påvist mellem 200 og 300 sygdomstilfælde om året.



Sådan har det været on and off de seneste fem-seks år, men efter hans kone blev syg med legionella oven i hendes kræftsygdom, har de følt sig nødsaget til at kigge efter et andet sted at bo.

Uansvarlig håndtering Parret bor i en af de seks boliger i blok 5, der ligger for enden af Strandbjerg-ejendommen længst mod vest, og har været hårdest ramt, da de alle ligger yderst på varmtvands-strengen.

Steen Worziger, beboerformand for lejeboliger i Strandbjerg, er ligeledes kritisk over forløbet - og ikke mindst DEAS manglende kommunikation og tilbagemelding på situationen.

"Jeg synes, at det er en uansvarlig håndtering. Man kan ikke have med noget at gøre med så stor risiko som legionella uden at kalde det ved det rigtige navn. DEAS har aldrig brugt ordet legionella," oplyser Steen Worziger, da Ugebladet taler med ham.

Og det er på trods af, at han som beboerformand hele tiden har givet udtryk for legionella-risikoen overfor administrationsselskabet og opfordret dem til at gøre noget.

"De har da også forsøgt forskellige løsningsmodeller, hvor det virkede i et stykke tid, men helt usædvanligt uden at vi overhovedet hørte noget tilbage fra DEAS om, hvad de gjorde. Vi har heller ikke fået oplyst et eneste af de målingsresultater, der er foretaget af legionella-forekomsten i systemet. Det er altså ikke pænt og ordentligt over for os," lyder det videre fra beboerformanden.

Åndedrætsværn og ilt Det seneste eksempel var, da DEAS via specialfirmaet RECI for nyligt varslede, at de skulle have adgang til Strandbjerg-lejlighederne for at foretage et 'rørflush'. Ikke noget om hvorfor, andet end en mundtlig fortælling om, at de nymonterede pumper ikke skulle ødelægges af eventuelt grus og urenheder i rørene.

Da VVS-montøren dukkede op var han iført dobbelt åndedrætsværn og iltflaske (til egen beskyttelse), og for første gang var der én, der kaldte problemet ved sit rette navn 'legionella' og gav forklaringen på, hvorfor rørene skulle renses.

Tvivler på det er løst I de sidste otte uger har det varme vand i Strandbjerg til gengæld været brændende varmt.

"Der er med risiko for at blive skoldet," oplyser Steen Worziger, der, mens Ugebladet taler med ham, måler vandtemperaturen til 62 grader.

Sådan har det altså stået på i snart to måneder - og det kunne være effektivt i forhold til at dræbe legionella-bakterierne, der ikke kan klare over 52 grader - men alligevel tvivler beboerformanden på, at problemet er løst.

Fra VVS-teknikere fik han oplyst, at der var skruet gevaldigt op for varmesystemet, så den nu producerer en kunstig høj temperatur på pænt over 60 grader i varmtvandsbeholderen.

Det niveau kan varmesystemet ikke køre på i længden, da det øger tilkalkningen markant og på sigt vil ødelægge systemet.

"Jeg er nervøs for, at legionella-problemet kommer tilbage, når forsyningen af det varme vand normaliseres igen. Men det må vi vente og se," siger Steen Worziger.

Ingen af beboerne i de 36 boliger på Strandbjerg har fået oplyst målingsresultaterne for legionella i deres varmtvandssystem. Det er ikke ordentligt over for os," mener beboerformand Steen Worziger. Foto: Morten Timm

Nye ejere Både han og Peter Malte Nielsen mener, at den nuværende løsning har en sammenhæng med, at der 1. juli var et ejerskifte af Strandbjerg. Kapitalfonden Coller Partners 629 Harald Denmark K/S, med DEAS som delejer og administrationsselskab, har solgt boligejendommene til en ny kapitalfond, herunder Fokus Asset Management.

Beboerformanden er nysgerrig efter at vide, hvad der er blevet oplyst til nye ejer om problemet.

"Vi er godt klar over, at en kapitalfond går ind i sådan investering for at få et afkast ud af det - og et af de steder, hvor der tydeligvis bliver sparet, er på vedligeholdelsen. Det har vi kunnet mærke i de seneste fem-seks år med Coller Partners som ejere," fortæller Steen Worziger.

Han har tidligere kæmpet en sag med DEAS om defekte varmemåler, der ikke blev udskiftet, og som udløste en helt skæv fordeling af varmeudgifterne. Beboere i de boliger, hvor varmemåleren virkede, fik store ekstraregninger, mens boligerne med defekte målere fik penge tilbage.

Spørgsmål til DEAS Ugebladet har forsøgt at få en kommentar fra administrationsselskabet DEAS, der ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Vi ville gerne have spurgt, om legionella-problemet i Strandbjergs varmesystem nu endeligt er blevet løst, plus at få en forklaring på, hvorfor det skulle tage så lang tid, når legionella potentielt kan være livsfarlige for mennesker, samt hvorfor de har holdt testresultaterne hemmelige overfor beboerne.

Endelig ville vi have spurgt dem om de nye ejere af Strandbjergs-lejligheder er fuldt ud oplyst om sagen.

Hørsholm Kommune er blevet orienteret om legionella-risikoen på Strandbjerg fra embedslægen, og har været i kontakt med beboerformand Steen Worziger.