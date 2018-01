Dansk Folkepartis medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse har tidligere været i militæret i mange år. Her »lærte« han blandt andet at drikke rigtig meget kaffe. Så meget, at der forleden ikke var nok, da han deltog i sit første møde i Økonomiudvalget. Foto: Lars Sandager Ramlow

Livets skole var øjenåbner for Glen

- Jeg har altid interesseret mig for samfundet, og interessen blev kun større som soldat, da jeg kom ud og så verden, og hvor galt det kan gå. Det har virkelig været en øjenåbner, hvor godt vi har det i Danmark og ikke mindst her i Hørsholm. Det skal vi værne om, og der er desværre flere ting, der trækker i en uheldig retning, og her deler jeg de klassiske DF-holdninger. Vi skal have mindre indvandring, mindre EU-bureaukrati og langt mere livskvalitet for vores ældre. Derfor stiller jeg også op til Folketinget her i Nordsjællands Storkreds, fortæller det 42-årige nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem.