Livestream: Langfredag i Hørsholm Kirke

Det er altid bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket! Det er budskabet fra Hørsholm Kirke, der livestreamer fra påskens fortællinger.

Gudstjenesterne vises på Hørsholm Kirkes Youtube-kanal, kirkens facebookside og og kirkens hjemmeside.

Da det drejer sig om livestreaming, så er youtube-linket først aktivt, når gudstjenesten og sendingen går i gang. Du kan også følge med nederst i denne artikel.

Hørsholm Kirke minder desuden om, at der også er gudstjeneste 2. påskedag kl. 10 med præst Dorte Fabrin Beltoft.