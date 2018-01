Lions Børnehuse: Efterforskningen foreløbigt afsluttet

Specialanklager i afdelingen for Økonomisk Kriminalitet ved Nordsjællands Politi, Martin Broms, har her efter årsskiftet modtaget hele 12 ringbind med politiets efterforskning, som han nu skal vurdere.

- De 12 ringbind er et udtryk for, at det er en omfattende og kompleks sag. Det er ikke nemt læsestof, og derfor skal jeg formentligt bruge de næste par måneder på at læse alt igennem grundigt, inden jeg skal vurdere, om der kræves yderligere efterforskning. I så fald sendes sagen tilbage til politiets efterforskere. Vurderer jeg til gengæld, at alle sten er blevet vendt, så skal jeg se på, om der skal rejses tiltale, eller om sagen skal droppes. Rejses der tiltale skal der udfærdiges et anklageskrift, som herefter skal sendes til Retten, der dernæst skal beramme sagen, forklarer Martin Broms til Frederiksborg Amts Avis.