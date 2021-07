Se billedserie "Den dag prutterne blev væk" er forfatterdebut til billedkunstner Line Meyer, opvokset i Hørsholm. Hun har både skrevet og illustreret. Pressefoto

Line skriver børnebog fuld af pruttelyde

32-årige Line Meyer, Hørsholm, debuterer med børnebogen "Den dag prutterne blev væk"

Hørsholm - 17. juli 2021 kl. 09:33 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Billedkunstner Line Meyer, opvokset i Hørsholm, kan nu også skrive børnebogsforfatter på sit cv. Forleden debuterede hun med børnebogen "Den dag da prutterne blev væk".

32-årige Line Meyer, der til daglig bor i Berlin og er kunstuddannet fra Wiens Kunstakademi, fik idéen til bogen sammen med sin veninde Anna Ketelsen, ligeledes fra Hørsholm, da de sammen passede Lines forældres hund, der pruttede og pruttede.

Flora i pruttelaboratoriet Historiens univers foregår inde i kroppen, hvor der foregår en hel masse uventet og som sammenlignes med en slags fabrik, hvor de mange enheder skal arbejde sammen, så kroppen fungerer og hjernebosserne er tilfredse.

Vi møder Professor TarmFlora nede i sit prutte-laboratorie, hvor hun arbejder hver eneste dag med at lave store og små prutter og slimede og tørre prutter og bombeprutter og gigantiske hørmere. Og hun er virkelig god til det. (Artiklen fortsætter under efter foto...)

I Line Meyers børnebog følger vi Professor Tarmfloras kamp for at få anerkendelse for at lave prutter i sit pruttelaboratorie. En dag tager hun sit gode tøj og går - og så kan det nok være, at der opstår kaos i kroppens tarmsystem. PR-foto

Kaos i kroppen Der er bare et problem. For selv når flora gør sit allerbedste for at lave rigtig gode, stinkende prutter, så siger ingen af hendes venner i kroppen nogensinde noget pænt om dem. Og det gør menneskene uden for kroppen heller ikke.

Og det kan da ikke være rigtigt. For Flora er et geni, når det kommer til at lave prutter.

En dag får Flora nok og forlader sit prutte-laboratorium - men uden nogen til at lave prutter, opstår der for alvor kaos i kroppen, og Floras venner må tage ud for at lede efter hende, før hjernebosserne sætter gang i den helt store udskylning.

Som den billedkunstner Line Meyer har hun naturligvis selv illustreret bogen, der henvender sig til børn fra fire år.

"Den dag prutterne blev væk" er udkommet på Gads Forlag den 23. juni med vejledende pris på 299,95 kr.

