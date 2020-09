Det er svært at komme nordpå på Helsingørmotorvejen, hvor der kun er et spor farbart efter et harmonikasammenstød i eftermiddagsmyldretiden mellem Hørsholm C og Kokkedal.

Lige nu: Harmonikasammenstød skaber trafikkaos

Helsingørmotorvejen ramt af lange bilkøer efter uheld mellem flere biler på strækningen mellem Hørsholm C og Kokkedal

Et færdselsuheld på Helsingørmotorvej med frakørsel 9, Hørsholm C og Kokkedal-afkørslen, forårsager lige nu en lang kø helt tilbage Gammel Holte og frakørsel 13.

Det meddeler DR P4s trafikradio, der på twitter skriver, at trafikken er tung hele vejen frem til uheldsstedet.

Ifølge Nordsjællands Politi er der tale om et harmonikasammenstød i nordgående retning. Det skete midt i eftermiddagsmyldretiden. Kun et spor er åbent til, at bilerne kan passere.

Der er ingen meldinger om, hvornår de implicerede køretøjer er fjernet, og trafikken igen kan glide.