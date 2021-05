Marcus Guldager ønsker sociale klausuler for at sikre, at arbejdsforholdene hos selskabet, der leverer varer til byens ældre, er i orden. Foto:

Leverandør til byens ældre skal forklare sig

Socialdemokrater vil sikre, at selskabet, der leverer varer til indkøbsordningen til byens ældre, har ordnede forhold for sine medarbejdere

Hørsholm - 27. maj 2021

Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen i Hørsholm skal sikre, at arbejdsforholdene i det selskab, der leverer varer til kommunens ældre, er i orden.

Det skal gøres ved, at kommunen skal gøre sin indflydelse gældende i det selskab, Indkøbsfælleskabet Nordsjælland (IN), der stod for udbud af leverancerne.

"Vi skal have undersøgt forholdene og gennem sociale klausuler sikre, at samarbejdet fremover sker under ordnede forhold," siger kommunalbestyrelsesmedlem Marcus Guldager til Ugebladet.

Han bebuder på den baggrund, at socialdemokraterne vil fremsætte et initiativretsforslag i kommunalbestyrelsen for at sikre, at Hørsholm går ind i sagen.

Aflaster hjemmeplejen Det er Intervare, moderselskabet i nemlig.com, der fik opgaven efter et udbud, som ti af de 12 nordsjællandske kommuner i indkøbsfællesskabet siden har tilsluttet sig.

Blandt andet Hørsholm, hvor 170 borgere, der er visiteret til det, siden maj sidste år foretager indkøb af dagligvarer gennem dels Intervare og Egebjerg Købmandsgård. Tidligere var det hjemmeplejen, der købte ind for borgerne.

Intervare er kommet i søgelyset efter en række artikler i dagbladet Politiken, der beskriver stressende arbejdsforhold i Intervare og nemlig.coms fælles varelager i Brøndby - og ikke mindst stærkt kritisable aflønningsforhold af de chauffører, der kører ud med varerne.

Klogt, billigt, grønt og socialt "Jeg mener, at vi i Hørsholm skal arbejde målrettet med at indføre sociale klausuler, som de gør i Københavns Kommune. Vi har i forbindelse med kommunens indkøb fokus på, at det skal være klogt, billigt og grønt. Nu skal det sociale aspekt også med," forklarer Marcus Guldager.



Ser skidt ud Efter afsløringer af arbejdsforholdene i Intervare og nemlig.com har Københavns Kommune indledt en undersøgelse og konkluderet, at det står skidt til med arbejdsforholdene i de to selskaber. Så skidt, at den socialdemokratiske overborgmester Lars Weiss offentligt har spekuleret i at komme ud af aftalen med Intervare.

I hele landet har 44 kommuner aftaler med selskabet. Nogle af dem, blandt andet Hørsholm, afventer nu, hvad der sker i København, som har bedt Intervare forholde sig til de kritikpunkter, undersøgelsen bragte for dagen.

Klausulerne mangler "Forskellen er, at Københavns Kommune har en direkte aftale med Intervare, som derfor også skal leve op til deres sociale klausuler. De er ikke del af IN's udbud. Derfor kan man ikke lave en én-til-én sammenligning," siger velfærds- og kulturdirektør Jan Dehn.

Der er lige præcist her, Marcus Guldager og socialdemokraterne vil sætte ind.

"Jeg mener bestemt, at klausulerne skal indgå i Intervare i fremtiden," slår han fast.

Noget med moral Formand for Social- og seniorudvalget, Thorkild Gruelund (SK), har også tænkt over, om der skal gøres noget ved indkøbsaftalen.

"Der er jo sådan set ikke sket noget ulovligt. Der kan være noget om moral," mener Gruelund.

Han synes, at udvalget skal tage en snak om sagen og evt. rette henvendelse til Intervare og bede dem sørge for at behandle deres folk ordentligt.



Møde med direktøren Formand for IN, chef for Center for Administrativ Service i Egedal Kommune, Mikkel Solgaard Boisen-Møller, er enig i, at sociale klausuler kan være en måde fremover at sikre ordentlige forhold.

"Når vi tilrettelægger nye udbud, så kan vi stille de relevante krav, som vi i IN bliver enige om," siger han til Ugebladet.

Foreløbig afventer IN en endelige rapport fra Københavns Kommune og har inviteret Intervares stifter og medejer og administrerende direktør i nemlig.com, Stefan Plenge, til et møde med IN's formandskab, der ud over Mikkel Solgaard Boisen-Møller også består af næstformændene, chefindkøber i Fredensborg Kommune, Jennifer Nyhus Bretvad, og afdelingsleder for Udbud og Kontrakt i Frederikssund Kommune, Jan Abrahamson.

Formålet med mødet er ifølge formanden at spørge ind til, hvordan selskabet fremadrettet vil sikre gode forhold.

