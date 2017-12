Send til din ven. X Artiklen: Landinspektør: Vi var der lovligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landinspektør: Vi var der lovligt

Hørsholm - 07. december 2017 kl. 05:48 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag var det Henrik Kjær, landinspektør og partner i virksomheden LIFA A/S, der sammen med en assistent satte små mærker på to træer på Hørsholm Lille Skoles grund.

Det er faldet skolens leder Marianne B. Andersen og bestyrelsesformand, Søren Andersen, for brystet. De har overvejet en politianmeldelse for ulovlig indtrængen, hvilket støttes af Stine Darmer fra Liberal Alliance i Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Men loven er ikke blevet overtrådt. Det forklarer Henrik Kjær til avisen:

- Når vi som landinspektør-virksomhed skal udtale os i skelspørgsmål, så tager vi altid upartiske briller på. I forbindelse med fastlæggelsen af skellene for Hannebjerggrunden er jeg blevet bedt om at komme med en udtalelse vedrørende skellene mod Hørsholm Lille Skole. Derfor tog jeg på eget initiativ ud til Hannebjerg-grunden sammen med en assistent for at besigtige forholdene. I forbindelse med målingerne bevægede vi os i sagens natur rundt på Hørsholm Lille Skoles grund. Og det må vi gerne. Udstykningsloven giver os både lov og ret til at gøre det, siger Henrik Kjær, der fortsætter:

- Da vi kom til området var der en lærer eller anden voksen fra Hørsholm Lille Skole, der var i gang med at varme kakao over bålet ved bålpladsen. Jeg præsenterede mig for ham og oplyste ham om vores ærinde. Jeg fortalte, at vi skulle foretage nogle supplerende målinger i forbindelse med fastlæggelse af skellet imellem skolens ejendom og kommunens ejendom. Der var ingen kommentarer eller indvendinger til dette.

Landinspektøren fra LIFA A/S oplyser, at han i forbindelse med opgaven markerede nogle træstubbe med spraymaling, ligesom to træer på Hørsholm Lille Skole fik en lille klat spraymaling hver.

- Når vi foretager opmålinger, så skal vi helt præcist optegne, hvor de forskellige ting ligger i forhold til hinanden. Derfor målte vi også placeringen af træerne og skolens bålplads. Det var egentlig ment som en service over for Hørsholm Lille Skole, så der ingen tvivl var om, hvilken matrikel disse ting lå på, lyder det fra Henrik Kjær i Frederiksborg Amts Avis.

Han beklager dybt, hvis der er børn, der er blevet kede af det i forbindelse med opmålingerne.

- Vi så eller hørte ingen børn, der græd. Tværtimod spurgte de interesseret til vores arbejde, og vi forsøgte at give dem en god oplevelse. Det var alt andet end vores hensigt, hvis nogle er blevet kede af det, understreger Henrik Kjær.

Det siger loven:

§ 44. Praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse samt landinspektører, der er ansat ved matrikelmyndigheden, og deres medarbejdere har til enhver tid uden retskendelse adgang til enhver ejendom og lokalitet for at udføre opgaver efter denne lov samt opmåling til kortlægningsopgaver for offentlige myndigheder og institutioner samt koncessionerede selskaber. Der skal så vidt muligt forud gives underretning til ejeren eller brugeren af ejendommen, og legitimation skal forevises på forlangende. Stk. 2. Landinspektøren har ret til at anbringe skelmærker. Det samme gælder varige mærker for opmåling, hvis de kan anbringes uden væsentlig ulempe for ejendommens ejer eller bruger.

§ 45. Skelmærker og varige mærker for opmåling, hvortil matrikulære målinger knyttes, må ikke flyttes, borttages, beskadiges eller ødelægges. Stk. 2. Den, der overtræder stk. 1, skal betale udgifterne ved mærkets genanbringelse.

