Læserspørgsmål: Skal vaccinerede stadig lade sig teste?

- 14 dage efter anden vaccination er man af Sundhedsstyrelsen defineret som »færdigvaccineret«. Når man er det, behøver man ikke systematisk at lade sig teste, ligesom man heller ikke længere behøver at tænke på afstandskrav og mundbind, når man er sammen med andre færdigvaccinerede, lyder det indledningsvis fra udvalgsformanden.

Han forklarer videre, at hvis man som færdigvaccineret defineres som »nær kontakt« til en person, der er corona-smittet, så behøver man i udgangspunktet heller ikke at gå i selvisolation.

Han opfordrer alle til, at huske at spritte af, da man godt fysisk kan bære smitten videre - eksempelvis via håndflader.

- Vi skal have den hverdag, som vi kendte, tilbage så hurtigt som muligt. Den konstante trussel om mulig nedlukning, test hele tiden, forsamlingsforbud og mundbind er vi alle sammen trætte af. Mit største ønske er, at det går hurtigere med at få flere vaccinedoser til landet, så flere kan blive vaccineret, slutter formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.