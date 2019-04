Med manglende mulighed for vikartimer i udskolingen, vil undervisningskvaliteten på byens folkeskolerfalde. Foto: Julie Grothen

Lærerforening advarer: kvaliteten i undervisningen falder

Hørsholm - 14. april 2019 kl. 10:20 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolerne i Hørsholm har gennem den seneste tid vinket farvel til muligheden for at komme på ekskursioner, lejrskoler er blevet aflyst, og de ældste elever kan fremover oftere se frem til selv at styre deres undervisning i visse tilfælde i løbet af dagens første og seneste timer, hvor de tidligere havde fået en vikar. Med besparelser i omegnen af 2,5 procent af skolernes budget, har byens fire skoler været nødt til at svinge sparekniven, og det går ud over undervisningens kvalitet.

Det fortæller Marianne Lindholdt, der er fællestillidsrepræsentant for skolerne i Hørsholm hos Danmarks Lærerforening.

- Jeg er meget bekymret. Kvaliteten falder, når vi ikke kan lave den skole, som vi mener skal til, og det kan vi ikke med de her nedskæringer, siger hun.

Eksempelvis er vikardækningen på skolernes ældste klassetrin blevet et problem, da eleverne i høj grad selv skal varetage deres undervisning i de situationer, hvor der tidligere var blevet sat en vikar til at undervise.

- Vi tager kun vikarer, når det er absolut nødvendigt. På de ældste klassetrin betyder det, at eleverne kommer til at arbejde mere selv. I ydertimerne betyder det, at eleverne bliver sendt hjem for at arbejde selv. Hvis man kender en teenager, så ved man også godt, at det ikke sker, fortæller Marianne Lindholdt, inden hun opsummerer:

- Man får dårligere kvalitet i undervisningen, når der ikke kan bruges vikarer.

Alle Hørsholms skoler har været nødt til at skære i antallet af timer til vikarer som led i genopretningsplanen.

Besparelserne, som skolerne selv har skulle finde, har ledt til forskellige spareøvelser. På Usserød Skole har man afskediget tre lærere og aflyst alle lejrskoler, hytteture og lignende året ud, mens man på Hørsholm Skole har valgt at droppe muligheden for ture med det offentlige rejsekort og lavet restriktioner for elevernes brug af printerpapir. På Rungsted Skole er alle ekskursioner resten af året aflyst, mens alle indkøb udskydes.

Fra Niels Lundshøj (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune, lyder det, at besparelserne er ærgerlige men nødvendige.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at vi er nødsaget til at gennemføre besparelser på skoleområdet, og jeg så helst, at det slet ikke var nødvendigt. Desværre er vi blevet præsenteret for en række udgifter og et væsentligt merforbrug på områder, som vi ikke har kunne forudse. Jeg forstår frustrationen blandt lærere, elever og forældre, og jeg deler den, lyder det fra den socialdemokratiske udvalgsformand.