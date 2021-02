Lægger billet ind på borgerrådgiver

Hørsholm Kommune vil søge penge fra en statslig pulje til at ansætte en borgerrådgiver. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

I Hørsholm er der brug for en person, der uafhængigt af kommunens forvaltning kan stå borgerne bi, mener en enig kommunalbestyrelse

Hørsholm - 26. februar 2021 kl. 07:39 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm Kommune er på vej til at få sig en borgerrådgiver, der skal ”forbedre borgernes muligheder for at søge hjælp til at forstå og anvende lovgivning, forstå deres rettigheder samt værne om retssikkerheden", som det hedder i sagsfremstillingen til det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

Her havde Konservative og løsgænger Annette Wiencken benyttet sig af muligheden for at stille et initiativretsforslag om sådan en funktion.

Beslutningen blev, at økonomiudvalget nu skal udforme en ansøgning til en pulje under Socialstyrelsen til borgerrådgivere i kommunerne, der er en del af finanslovsaftalen.

Kun Liberal Alliances Jakob Nybo kunne ikke se det indlysende i den idé og stemte imod. Han mener blandt andet, at der er tale om ”unødvendigt bureaukrati, der ikke er behovsstyret og mere en sugen i den store statskasse.”

Baggrund for interessen for en borgerrådgiver er begrundet i, at der i finanslovsaftalen for 2021 er afsat 30 millioner kroner i 2021 og 35 millioner i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

