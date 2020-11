To tidligere praktiserende læger, Annelise og Jens Zachariassen, vil starte et rådgivningsprojekt, der skal guide patienter gennem sundhedssystemet. Det kan nemlig være svært at komme gennem sundhedssystemet på en ordentlig måde. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Læge-par: Det kan være svært at komme ordentligt gennem sundhedssystemet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læge-par: Det kan være svært at komme ordentligt gennem sundhedssystemet

To tidligere praktiserende læger vil starte et rådgivningsprojekt, der skal guide patienter gennem sundhedssystemet. Det kan nemlig være svært at komme gennem sundhedssystemet på en ordentlig måde.

Hørsholm - 21. november 2020 kl. 05:56 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Der kan opstå et væld af udfordringer, når patienter sendes omkring i sundhedssystemet, og derfor kan der være behov for kvalificeret rådgivning.

Det er hovedtanken bag et nyt projekt, som to tidligere praktiserende læger netop har modtaget støtte til fra Hørsholm Kommunes Sundhedspulje. De to læger hedder Annelise og Jens Zachariassen, de har været gift i 51 år, og de drev indtil for nylig en almen praksis på Østerbro i København, som de overtog tilbage i 1990.

Kort før corona ramte Danmark, valgte de to læger på henholdsvis 71 og 76 år at sælge deres praksis, og nu vil de bruge deres lægefaglige kompetencer til at hjælpe og rådgive borgere i Hørsholm.

Det fortæller ægteparret, da Frederiksborg Amts Avis besøger dem i Hørsholm.

- Vi har erfaret, at det kan være svært at komme gennem hospitalsvæsenet på en glat måde. Patienter skal skabe kontakt med mange forskellige instanser, når de bliver sendt videre fra egen læge, og det kan være udfordrende. Hvis man får stillet en diagnose hos sin egen læge, skal man måske videre i systemet efterfølgende, og man skal måske videreudredes og behandles. Det kan skabe mange problemer for forståelsen hos patienten, forklarer Annelise Zachariassen om baggrunden for det nye projekt, der har modtaget 25.000 kroner i støtte fra Hørsholm Kommunes Sundhedspulje.

Det går for hurtigt For visse patienter kan det være svært at forstå de sundhedsfaglige informationer, når de sendes rundt mellem forskellige instanser i sundhedssystemet, hvilket kan skabe yderligere frustration hos patienten.

- Sundhedssystemet i Danmark går mange gange for hurtigt, og nogle patienter har ikke forudsætningerne for at forstå de informationer, de bliver præsenteret for. Da vi selv havde praksis, brugte vi meget tid på at forklare patienterne, hvad de fejlede, men der er også en grænse for, hvad man har tid til, og så bliver patienterne sendt videre, lyder det yderligere fra Annelise Zachariassen.

For at imødekomme de udfordringer, vil ægteparret derfor rådgive patienter, der har svært ved at navigere i sundhedssystemet.

- Der er en hel del, der misforstår, hvad de egentlig fejler. De får informationerne galt i halsen, og det kan gøre dem meget frustrerede. Vi vil tage hjem til folk og rådgive dem. Der er også udvalgte situationer, hvor vi kan tage med på hospitalet, hvis det er nødvendigt. Det kan gøre en stor forskel, for vi kan høre noget andet, end patienterne kan høre, forklarer Jens Zachariassen.

Man kan bruge tiden bedre De to tidligere praktiserende læger har selv oplevet, at der kan være brug for yderligere støtte til patienter, end den de får gennem sundhedssystemet.

- Vi har selv oplevet det med vores forældre, da de blev gamle og syge. De havde været døde fem til ti år før, hvis vi ikke været der. I perioder har vi også selv oplevet det med patienter, som blev sendt videre, men som var i tvivl om det videre forløb. Nogle kommer tilbage til deres læge, men mange fortsætter også gennem sundhedsvæsenet, hvor de skal frem og tilbage mellem forskellige instanser, og måske forstår de slet ikke hvorfor. Det kan skabe mange problemer, siger Annelise Zachariassen, der samtidig fortæller, at det er typisk er folk med kroniske sygdomme og komplicerede behandlingsforløb som kan have behov for rådgivningen.

Med de to rådgivere ved siden, kan visse patienter forhåbentlig komme nemmere gennem sundhedssystemet og få en klarere opfattelse af, hvad de egentlig fejler. Hvis man derved kan minimere den frustration, som patienterne kan opleve, vil det være godt, fortæller de to læger yderligere.

Når sundhedssystemet således kan gå for hurtigt, og patienterne ikke forstår, hvorfor de modtager en given behandling, eller slet ikke får den ventede behandling, kan Annelise og Jens Zachariassen eventuelt hjælpe med en støttende og opklarende samtale.

- Vi kan ikke sætte tempoet ned, men vi kan forsøge at få mere ud af den korte tid, som patienterne er blevet tildelt, som Annelise Zachariassen selv formulerer det.

Ifølge planerne begynder rådgivningen i begyndelsen af 2021. Rådgivningen vil kræve en vis egenbetaling, men da rådgivningen er støttet af Hørsholm Kommune, vil beløbet ikke være overvældende.

relaterede links

relaterede artikler

Faldende smitte: Så mange besøgte det mobile testcenter 17. november 2020 kl. 17:09

David kæmper mod sult i corona-ramt Nepal 17. november 2020 kl. 05:12