Det er her på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo, der skal gøres plads til et friplejehjem. MPU har startredegørelsen for en ny lokalplan for området på dagsordenen på næste mæde torsdag 17. september. Foto: Fred Jacobsen

Lader sig ikke skræmme: Der er plads til flere private plejehjem

Selskabet bag et kommende friplejehjem mener, der plads til mere end ét friplejehjem i Hørsholm - borgmesteren er enig

Hørsholm - 16. september 2020 kl. 10:50 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Scandinavian Property Development, selskabet, der gerne vil bygge et friplejehjem i erhvervsområdet på hjørnet Ved Klædebo og Kokkedalsvej, lader sig ikke skræmme af meldinger fra Hørsholm Kommune om, at der kun er brug for ét friplejehjem.

"De udmeldinger, kommunens administration er kommet med (omtalt i Ugebladet 9. september, red.) gør det ikke mindre interessant for os at investere i et friplejehjem. Baseret på vores beregninger er det vores vurdering, at der er behov for mere end ét plejehjem, " siger Niclas Thorsbrenner, partner i Scandinavian Property Development, til Ugebladet.

Helt skævt estimat Thorsbrenner er så i øvrigt heller ikke enig i de tal, administrationen anvender i deres argumentation for kun at anbefale ét friplejehjem.

"Kommunens estimat, at der er brug for 20 ekstra pladser, er helt skævt. Allerede nu er der 48 på venteliste, og behovet bliver ikke mindre," lyder kritikken fra Niclas Thorsbrenner. Han mener, at den analyse, forudsigelsen bygger på (plejeboliganalysen fra 2018, red.) er forældet og danner et forkert grundlag.

Tallene skal opdateres Velfærds- og Kulturdirektør Jan Dehn siger, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem ventelisten og behovet.

"Det kan man rent metodisk ikke," siger han og bebuder, at "vi vil kigge på at få opdateret tallene i analysen i analysen", der er fra utimo 2018.

Plejeboliganalysen viser, at der sidst i 2021 vil være brug for 20 flere boliger, og at der i 2030 vil være et behov på mellem 58 og 87 flere plejeboliger.

Kun én sagde ja Han henviser blandt andet til, at visitationen hen over sommeren ringede til de borgere, der i dag står på venteliste til en plejebolig og spurgte ind til, om de ville takke ja til en plejebolig i enten Allerød eller Fredensborg kommuner, hvis en af disse kommuner vil kunne tilbyde det inden der bliver en bolig ledig i Hørsholm. Resultatet af rundspørgen var, at alle borgere, på nær en enkelt, vil takke nej til en bolig i en af nabokommunerne.

25 omfattet af garanti På den seneste venteliste fra juli har 23 af 48 et ønske om at komme på et bestemt plejehjem. Der var således i juli 25, der var omfattet af plejeboliggarantien, der betyder, at kommunen skal anvise en plejebolig senest to måneder efter at kommunen har registreret et behov for en bolig.

For 14 af dem er garantien overskredet, og de bliver i stedet plejet af hjemmeplejen, indtil de kan flytte ind i en plejebolig.

Frygt for overkapacitet Når kommunens administration anbefaler kun ét friplejehjem i kommunen, skyldes det blandt andet frygten for overkapacitet, som kan resultere i at kommunen skal betale 8.000-10.000 kr. i månedlig leje til en tom bolig.

Sag sendt tilbage Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) udsatte derfor forleden udbuddet af Kokkedal stationsområde, fordi man skal finde ud af, hvad de økonomiske konsekvenser bliver af at have mere end ét friplejehjem. Og Økonomiudvalget valgte senest at sende hele sagen tilbage til MPU.

Håber på to plejehjem Borgmester Morten Slotved lader sig heller ikke forstyrre af administrationens advarsler.

"Jeg er ikke bange for to friplejehjem. Mulighederne skal undersøges, og jeg håber, der bliver plads til to," siger borgmesteren.

Han er heller ikke bange for at skulle betale husleje til tomme boliger.

"Bliver der ledig kapacitet, er det en god mulighed at få opgraderet vores kommunale plejeboliger. Så nej, jeg frygter ikke konkurrencesituationen," lyder det fra Morten Slotved, som dermed går imod sin administration.

"Det gjorde vi også, da vi gik ind for private børnehaver. Så vi har været i situationen før," lyder det fra Morten Slotved.