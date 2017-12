LA til Lille Skole: Meld ulovlig indtrængen til politiet

- Kommunen har fralagt sig ethvert ansvar, og ligesom til Frederiksborg Amts Avis har Ole Stilling, der direktør i kommunen, fortalt til mig, at det var landinspektørfirmaet LIFA, der af egen drift havde foretaget nogle opmålinger i området. Men det lyder mærkeligt i mine ører. Hvorfor skulle de af egen drift have gjort det? Hvis vi ikke kan få et klart svar på det, så synes jeg, at politiet bør kontaktes, siger Stine Darmer.

- Jeg synes, at hele sagen om det planlagte byggeri på Hannebjerggrunden har været helt enormt ringe håndteret fra dag ét. Derfor vil jeg stemme »nej«, til hele projektet. Jeg går ind for, at der skal bygges på Hannebjerggrunden, men det er simpelthen en ommer. Dialogen - hvis man kan kalde den det - med naboerne og med skolen er startet alt for sent, og der er i dag så mange ubesvarede spørgsmål, at hele projektet bør tænkes om. Det håber jeg, at der kan findes flertal for. Andet er uansvarligt, lyder det skarpt fra Stine Darmer i Frederiksborg Amts Avis torsdag.