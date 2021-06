En 81-årig kvinde fra Hørsholm mistede torsdag 50.000 kroner, da hun fik et opkald fra politiets 1448-nummer og en falsk betjent sagde, at en person var ved at hacke hendes bankkonto. Modelfoto

Kvinde svindlet af falsk betjent: Jeg røg i med begge ben - og han fik alle mine penge

Nu vil den 81-årige svindelramte gerne advare andre Hørsholmborgere mod at blive snydt og bedraget, som hun blev det torsdag

Hørsholm - 11. juni 2021 kl. 17:52 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Et telefonopkald torsdag eftermiddag fra en mand, der udgav sig for at være fra politiet og hvor hans nummer netop endte på 1448, har vendt op og ned på tilværelsen for 81-årige LH fra Hørsholm.

Hun blev snydt og bedraget til at tømme sin egen bankkonto for knap 50.000 kroner og overføre dem til en anden bank, fordi den falske betjent påstod, at hendes konto i fare for at blive hacket.

"Jeg hoppede i med begge ben og har været så dum, som man kan blive," siger den 81-årige kvinde med ærgrelse i stemmen til Ugebladet.

Hun har henvendt sig direkte til avisen for at fortælle sin historie og håber på at kunne advare andre mod at havne i samme kedelige situation og miste en masse penge.

Ratepension glippede LH ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn, men Ugebladet er fuldt ud bekendt kvindens identitet.

"Jeg fik slet ikke mistanke til noget. Han virkede utrolig troværdig og talte som en midaldrende mand. Han sagde, at politiet lige nu oplevede mange tilfælde med hacking og for at beskytte folk mod det, havde politiet en aftale med Lunar Bank om at pengene kunne overføres her," fortæller den 81-årige Hørsholmborger.

Hun opfattede situationen som meget ægte, og han virkede som om, han kendte alt til politiets procedure. Herefter gik hun straks på sin netbank.

"Lige her er det så mit uheld, at det er jeg faktisk god til."

Da LH havde overført pengene, spurgte han videre om hun andre konti.

"Jeg sagde, at jeg havde en ratepension, og den mente han også var i risiko for hacking. Den kunne jeg heldigvis ikke flytte - og det kunne min bank heller ikke. Så fortalte han, at nu var der kommet ro på igen, så nu ville penge komme tilbage på min konto igen indenfor et par timer. Men det gjorde de ikke," fortæller LH.

Reddet af minusrente Da hendes konto fredag morgen stadig stod i nul kontaktede hos Nordsjællands Politi velvidende, at hun var blevet svindlet.

"Det har skabt noget uro i mig, men politiet har været søde til at hjælpe. De har sagt, at han meget vel kan vende tilbage, når han nu ved, at jeg har ratepensionen," fortæller hun.

Den foreløbig nedslående besked er, at de mange penge nok er tabt. Heller ikke hendes pengeinstitut, Jyske Bank, har store forhåbninger til, at de kan hives tilbage.

"Det var mine sidste penge på kontoen, men alligevel priser jeg mig lykkelig," fortæller den 81-årige og holder spændingen et par sekunder, inden hun fortsætter.

"For to måneder siden gav jeg min børn og børnebørn 200.000 kroner i arveforskud, da jeg ikke ville have pengene stående på grund af bankens minusrente. Havde jeg ikke gjort det, så havde jeg overført den kvarte million til falske betjent," erkender LH.

Politiet: Det kan du gøre Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Nordsjællands Politi, men på døgnrapporten er der fra onsdag registreret tre tilsvarende sager i Nordsjælland om svindel, hvor en person udgiver sig for at være politiet.

Fra Nordsjællands Politi har man tidligere udtalt, at politiet aldrig ringer borgere op på den måde og vil bede folk lave pengetransaktioner over telefonen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du reelt er blevet ringet op af en medarbejder fra politiet, er det helt i orden at bede om medarbejderens navn og dernæst ringe 114 og blive stillet videre til den pågældende medarbejder for på den måde at få verificeret, at det reelt er en ansat i politiet, du er blevet ringet op af.

